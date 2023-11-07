У межах цієї програми OpenAI візьме на себе оплату юридичних витрат клієнтів, які використовують загальнодоступні інструменти її платформи для розробників, а також комерційну версію чатбота ChatGPT Enterprise.

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Що потрібно знати

Програма Copyright Shield охоплює клієнтів, які використовують платформу розробників OpenAI і ChatGPT Enterprise – комерційну версію їхнього ШІ-чатбота. Однак, варто зазначити, що захист не поширюється на безплатні та Plus-версії ChatGPT, а також поки що незрозуміло, чи передбачає ця програма захист від претензій, пов'язаних із даними для навчання, використаними в генеративних ШІ-моделях компанії.

Генеративні моделі ШІ, такі як ChatGPT, GPT-4 і DALL-E 3, навчаються на величезних масивах даних, включно з книгами, творами мистецтва, електронними листами, піснями й аудіозаписами. Велика частина цих даних надходить з публічних ресурсів, і, хоча деякі з них належать до суспільного надбання, інші захищені авторським правом або мають обмежувальні ліцензії. Питання законності навчання ШІ на таких даних наразі активно обговорюються в судових інстанціях.

Проблеми можуть виникнути, коли модель ШІ відтворює точні фрагменти даних, на яких вона була навчена, що потенційно може призвести до порушення авторських прав. Опитування, проведені серед великих компаній і розробників, показують, що питання інтелектуальної власності є ключовою проблемою під час використання технологій генеративного ШІ.

Великі гравці у сфері технологій, як-от IBM, Microsoft, Amazon, а також фотостоки Getty Images, Shutterstock і Adobe, раніше також заявили про готовність захищати своїх клієнтів від позовів, пов'язаних з інтелектуальною власністю. Тепер до їхнього числа приєдналася й OpenAI, що може стати сигналом для всієї галузі про необхідність розробки подібних механізмів захисту користувачів.