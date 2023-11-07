Що про це відомо

Як пише сторінка Revegnus, за плечима якої багато правдивих витоків, компанія "активно працює над тим, щоб запропонувати функції штучного інтелекту на пристрої S24" на основі моделі підписки. Це означає, що вам потрібно буде платити певну суму щомісяця, щоб продовжувати користуватися штучним інтелектом. Подібний підхід сьогодні використовують всі розробники систем на основі ШІ – чатботів, помічників, генераторів зображень, – але в їхньому випадку мова йде про окремі сервіси-сайти, а не про нейромережу, інтегровану прямо в смартфон, за який користувач і без того платить немалі гроші.

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Ми досі не знаємо всіх тонкощів роботи штучного інтелекту на майбутніх флагманах Galaxy S24: наскільки глибоко його буде інтегровано, які функції він запропонує, чи будуть це окремі програми, чи нові опції в складі старих застосунків Samsung.

Це може бути один окремий застосунок, на кшталт ChatGPT, в якому запропонують функціональність для генерування тексту, зображень, музики, стікерів та іншого контенту, який можна буде вивантажувати в інші сторонні та вбудовані програми.

Або ж розрізнені функції ШІ будуть впроваджені в нативні додатки, які триматимуть зв'язок із одним і тим же пунктом налаштувань, щоб перевіряти, чи здійснена оплата. У випадку завершення оплаченого періоду, ці можливості блокуватимуться.

Хай там як, але навряд чи це сподобається користувачам, враховуючи високу ціну смартфона.

Компанія планує представити лінійку Galaxy S24 з процесорами Exynos 2400 і Snapdragon 8 Gen 3 на початку наступного року. За деякими чутками, це відбудеться 17 січня.