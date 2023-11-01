Першими нову оболонку One UI 6 отримають жителі Великої Британії, Франції, Німеччини, Бельгії, Фінляндії, Польщі, Португалії, Румунії та Іспанії. Як зазначають джерела, оновлення займає понад три гігабайти.

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Що нового

Нові можливості для Enhance-X. Це ексклюзивний застосунок на базі штучного інтелекту для користувачів смартфонів Samsung, призначений для редагування зображень. Як пояснює сама компанія, він "дозволяє користувачам вільно кастомізувати та обробляти свої фотографії" та "пропонує широкі можливості покращення зображень одним дотиком".

У One UI 6 додаток Enhance-X отримав кілька нових функцій:

Sky Guide дозволяє користувачам розширити можливості астрофотографії за допомогою ШІ-аналізу своїх зображень уже після того, як вони були зроблені камерою Galaxy. Нова опція покаже, які сузір'я, зірки та скупчення були захоплені на зображенні. Схоже, що ця функція працюватиме навіть із раніше зробленими зображеннями і може показувати детальну інформацію для низки нічних знімків.

дозволяє користувачам розширити можливості астрофотографії за допомогою ШІ-аналізу своїх зображень уже після того, як вони були зроблені камерою Galaxy. Нова опція покаже, які сузір'я, зірки та скупчення були захоплені на зображенні. Схоже, що ця функція працюватиме навіть із раніше зробленими зображеннями і може показувати детальну інформацію для низки нічних знімків. Новий інструмент Slow-mo , який бере відео зі стандартною частотою кадрів і перетворює його на сповільнене відео, генеруючи додаткові кадри між захопленими. Додані кадри розтягують час і перетворюють звичайне відео на більш повільне і драматичне.

, який бере відео зі стандартною частотою кадрів і перетворює його на сповільнене відео, генеруючи додаткові кадри між захопленими. Додані кадри розтягують час і перетворюють звичайне відео на більш повільне і драматичне. Motion Flow перетворює відео на фото з довгою витримкою.

перетворює відео на фото з довгою витримкою. Single Take дозволяє знімати відразу в кількох режимах. Замість того, щоб робити відео почергово у кожному режимі, ви заздалегідь обираєте потрібні, створюєте один запис, а потім отримуєте всі вибрані зразу. Так ви можете одним підходом зняти Slow-mo, бумеранг, Motion Flow, обернене відео та інші. Функція не нова, але буде покращена за допомогою ШІ.

Ось, як працює функція Single Take: відео

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Смартфони Samsung Galaxy також отримують вдосконалений інструмент сканування документів, який використовує штучний інтелект камери для отримання кращих зображень друкованих матеріалів. Коли документ буде виявлено, з'явиться екран редагування скану. На цьому екрані ви можете повернути і вирівняти документ, щоб отримати найкраще відображення фізичного аркуша паперу. Цей процес також розпізнає пальці в кадрі і видаляє їх після обробки.

One UI 6 також дозволить вам зберігати ідентифіковані об'єкти на фотографіях у вигляді стікерів, які ви можете розміщувати на інших фотографіях або ділитися ними в інших додатках. Це схоже на те, що iPhone запропонував користувачам в iOS 16, а також було доступно ще в попередній версії One UI. Однак компанія каже, що вдосконалила роботу цієї функції, щоб надати кращий досвід. ШІ в цьому оновленні має більше можливостей для вибору об'єктів зйомки та їхньої фіксації. Покращення дозволить вам додати новий рівень емодзі практично до будь-якого соціального додатка.

Samsung також додає кілька функцій, не пов'язаних зі штучним інтелектом, таких як швидке налаштування високої роздільної здатності в додатку камери та нові віджети камери. Нова кнопка високої роздільної здатності дозволить отримати швидкий доступ до налаштувань, що позбавить вас від необхідності копатися в опціях для різних типів знімків.

Більшість пристроїв Galaxy, випущених з 2021 року, зможуть отримати оновлення, коли воно стане доступним.