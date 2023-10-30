Цього року Galaxy S24 Ultra знову запропонує дійсно флагманську камеру для давніх шанувальників серії. Ті, хто так любив дуже дальній оптичний зум, будуть дещо розчаровані, однак це все ще вражаючі характеристики, які на ринку не пропонує більше ніхто.

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Остаточні характеристики

Спочатку планувалося, що Galaxy S24 Ultra буде оснащений 200-мегапіксельною камерою ISOCELL HP2SX, 50-мегапіксельною 5-кратною телефотокамерою Sony IMX875, 10-мегапіксельною 10-кратною Sony IMX754+ та 12-мегапіксельною надширококутною камерою Sony IMX564 з лазерним автофокусом.

Тепер компанія відмовляється від третього датчика в цьому списку, замінюючи його на конфігурацію 3х + 5х зуму:

5x Telephoto 50MP IMX875 замінили на 5x Telephoto 50MP IMX854.

замінили на 5x Telephoto 50MP 10x Telephoto 10MP IMX754+ скасовано.

3x Telephoto 10MP IMX754+ додано.

І хоча це все ще виглядає багатообіцяюче, не факт, що нова конфігурація забезпечить той самий досвід для багатьох користувачів, які віддають перевагу дальньому зуму.

Ось повні характеристики камер Galaxy S24 Ultra від інсайдера Revegnus (публікацію потрібно розгорнути):

Galaxy S24 підтримуватиме Ultra HDR

Ще один цікавий витік, який є швидше просто підтвердженням, ніж сюрпризом, це підтримка Ultra HDR. Підтримка технології з'явилася в новому Android 14 і перейде до Galaxy S24. Ця функція, доступна в рамках оновлення One UI 6.0, дозволить користувачам знімати та переглядати фото та відео високої якості у форматі HDR на своєму пристрої замість SDR. Враховуючи, що нові телефони мають дуже яскраві екрани, які сягають 2 500 ніт і вище, наявність цієї функції, безумовно, зробить їх ще кращими, щоб ви могли сповна оцінити якісну картинку.

"Гарна новина: підтверджено, що серія Galaxy S24 підтримує перегляд HDR-фотографій у фотоальбомах (аналогічно Ultra HDR). Нарешті це стало реальністю."

Поки що невідомо, чи буде ця функція доступна на старіших пристроях Galaxy, навіть тих, що все ще здатні надавати такі можливості. Компанія може зробити це ексклюзивом флагмана.