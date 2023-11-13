Нагадаємо, Ілон Маск був одним із тих, хто у 2015 році стояв за створенням компанії OpenAI, яка торік випустила ChatGPT, але у 2018-му він покинув правління через неназвані причини. Про них ходило багато чуток – від конфлікту інтересів через його роботу в інших компаніях до сварок із партнерами через різне бачення майбутнього стартапу. Хай там як, але Маск та Альтман, схоже, давно не друзі.

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Що зробив Альтман

Випустивши Grok, Маск заявив, що його ШІ буде "бунтарським" і володітиме почуттям гумору. Саме від цього й відштовхнувся Сем Альтман, створивши свій мем. Щоб зрозуміти його суть, варто також згадати, що приблизно в той же час OpenAI запустила нову можливість, яка дозволяє будь-кому створити власну версію штучного інтелекту на базі ChatGPT, навчивши її на своїх даних. Зробити це можна в спеціальному інтерфейсі ChatGPT Builder, який потребує лише деталізованого опису природною мовою, щоб сконструювати нову нейромережу.

Альтман опублікував зображення, на якому начебто веде діалог з Builder. Він просить його "бути чатботом, який відповідає на запитання з кринжовим гумором бумера в незграбній несмішній манері". А той відповідає: "Чудово, чатбот готовий! Його ім'я — Grok. Вам подобається ім'я, чи хочете його змінити?".

Ілон Маск відомий своїм недолугим гумором, який часто називають примітивним, дитячим і несмішним. З огляду на те, що Grok навчений на публікаціях з X/Twitter, в тому числі й дописах самого Маска, можна не сумніватися, що стиль гумору в нього буде відповідний.

"GPT може заощадити багато зусиль", – коментує Сем Альтман власний мем.

Ілон Маск поки що не відповів на кепкування.