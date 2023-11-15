Що відомо

Нинішня модель прогнозування називається "чисельним прогнозуванням погоди" (NWP). Вона вбудовує поточні погодні умови у величезні моделі, які прораховують майбутні зміни на основі принципів гідродинаміки, термодинаміки та інших атмосферних наук. Це складно, дорого і вимагає тонни обчислювальних потужностей.

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Замість того, щоб запускати симуляції того, як молекули будуть літати і вдарятися одна об одну, GraphCast відходить від традицій, роблячи більший акцент на історичних даних. Іншими словами, це модель машинного навчання, яка робить прогнози на основі того, що відбувалось у минулому. Це набагато простіше з точки зору рівня та кількості необхідних обчислень, хоча й потребує багато сучасних рішень у галузі комп'ютерних наук.

GraphCast починає з поточного стану погоди на Землі та даних про погоду шість годин тому.

Потім він робить прогноз про те, якою буде погода через шість годин.

Після цього GraphCast завантажує ці прогнози назад у модель, виконує ті ж самі розрахунки і видає довгострокові прогнози.

Команда Google порівняла результати GraphCast з поточною моделлю, яка використовується для середньострокового прогнозування погоди, під назвою HRES.

Згідно з дослідженням, GraphCast "значно" перевершив HRES на 90% цілей, використаних у тесті.

GraphCast також мав дивовижний успіх у прогнозуванні екстремальних погодних явищ, включаючи тропічні циклони та різкі перепади температури, навіть якщо він не був спеціально навчений працювати з ними.

Автори дослідження кажуть, що їхня робота має працювати поряд зі стандартними системами, на які покладаються метеорологи. "Наш підхід не слід розглядати як заміну традиційним методам прогнозування погоди. Швидше, нашу роботу слід інтерпретувати як доказ того, що [прогнозування погоди за допомогою машинного навчання] здатне розв'язувати реальні проблеми прогнозування і має потенціал для доповнення та вдосконалення найкращих існуючих методів", – кажуть розробники.

Під питанням залишається те, як довго це зможе працювати, з огляду на те, як швидко змінюється земний клімат через глобальне потепління.