Що сталося

У позові, поданому сьогодні в Каліфорнії, компанія стверджує, що невідомі особи створюють сторінки в соціальних мережах і розміщують рекламу, заохочуючи користувачів завантажити її сервіс генеративного ШІ Bard. Насправді жертви отримують шкідливе програмне забезпечення, яке викрадає облікові дані в соціальних мережах для подальшого використання шахраями.

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Відповідачами є три людини, чиї особи невідомі. Вони жодним чином не пов'язані з компанією Google, хоча й удають, що є її представниками. Злочинці використовували торгові марки Google, Google AI і Bard, щоб спонукати своїх жертв до завантаження шкідливого програмного забезпечення на їхні комп'ютери.

У позові також зазначається, що шахраї використовували рекламовані публікації у Facebook для розповсюдження свого віруса. Соцмережа чомусь не забракувала такі оголошення.

Як і у випадку з криптошахрайством, цей позов демонструє, що інтерес до нової технології може бути використаний як зброя проти людей, які не до кінця розуміють, як вона функціонує,

– пише журналіст The Verge Джон Портер.

У блозі Google зазначається, що компанія вже подала близько 300 запитів на видалення цих шахраїв, але прагне запобігти створенню ними шкідливих доменів у майбутньому і хоче відключити їх у американських реєстраторів доменів. Сам же позов ставить перед собою ціль створити правовий прецедент, зруйнувати інструменти, якими користуються шахраї і посилити наслідки для них.

Зазначимо, що Google Bard не потребує жодного завантаження. Він поки що не має окремого застосунка чи програми для Windows/MacOS, а працює виключно через спеціальний сайт, доступ до якого можна отримати в браузері. Крім того, шахраї стверджують, що Bard – це платний сервіс, хоча насправді він доступний усім безплатно.