За інформацією The Verge, джерело близьке до Альтмана, повідомило, що рада директорів спочатку дала принципову згоду на повернення Альтмана. Однак, схоже, що в правлінні існує невизначеність, оскільки було пропущено крайній термін для прийняття критично важливих рішень – 17:00 за східноєвропейським часом.

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Справи кепські

Річ у тім, що низка працівників OpenAI пригрозили, що покинуть компанію, якщо Сема Альтмана не повернуть на пост CEO, а раду директорів не розпустять. Швидке повернення Альтмана до переговорів з компанією свідчить про стан потрясіння всередині OpenAI після його звільнення.

Брокман, президент OpenAI і колишній голова правління, подав у відставку через кілька годин після звільнення Альтмана, і обидва вони вивчали можливість заснування іншої компанії.

Відхід старших дослідників у п'ятницю розглядається як частина серії відставок, і найближчими днями очікується ще більше відставок.

Microsoft, найбільший інвестор OpenAI, висловив прихильність до партнерства з компанією після звільнення Альтмана. Однак відсутність попереднього попередження або консультацій з інвесторами щодо рішення ради директорів про звільнення Альтмана викликає питання щодо лідерства компанії та її здатності орієнтуватися в конкурентному середовищі, оскільки конкуренти намагаються йти в ногу з досягненнями в галузі ШІ, зокрема, безпрецедентним зростанням ChatGPT.

Представник OpenAI не відповів на прохання прокоментувати потенційне повернення Альтмана. Представник Microsoft також відмовився коментувати це питання.

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Без росіянина не обійшлося

Нинішнє правління OpenAI, до якого входять головний науковий співробітник Ілля Суцкевер, генеральний директор Quora Адам Д'Анджело, колишній генеральний директор GeoSim Systems Таша МакКоулі та Хелен Тонер, директор зі стратегії Центру безпеки та нових технологій Джорджтаунського університету, не має традиційних корпоративних цілей.

Натомість їхня місія полягає в тому, щоб забезпечити розвиток "широко корисного" штучного загального інтелекту (AGI). Джерела повідомляють про боротьбу за владу всередині компанії, причому Суцкевер, співзасновник, зіграв важливу роль у відстороненні Альтмана, що вказує на напруженість між дослідницьким і продуктовим аспектами OpenAI.