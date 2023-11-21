Протест проти звільнення Альтмана

Раніше понад 700 співробітників OpenAI висловили своє невдоволення, підписавши відкритого листа, в якому погрожували піти у відставку, якщо рада директорів не саморозпуститься попередньо не поновивши на посадах Альтмана і Брокмана.

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Цікаво, що серед підписантів є головний науковий співробітник і член ради директорів Ілля Суцкевер, який, як стверджується, зіграв важливу роль у звільненні Альтмана. Ситуація свідчить про те, що тривають зусилля, спрямовані на усунення решти членів правління.

Наразі до складу правління входять:

генеральний директор Quora Адам Д'Анджело,

колишній генеральний директор GeoSim Systems Таша МакКоулі,

директор зі стратегії Джорджтаунського центру безпеки та нових технологій Хелен Тонер.

А що з роботою Альтмана в Microsoft?

Джерела повідомляють, що Альтман, Брокман та інвестори компанії вивчають варіанти плавного виходу для нинішнього складу правління. Оголошення про потенційний перехід Альтмана до Microsoft розглядається як попередня позиція, оскільки офіційні представники Microsoft відмовляються від коментарів.

Дехто вважає, що нещодавній пост Альтмана в соціальних мережах, в якому йдеться про те, що "ми всі будемо працювати разом так чи інакше", натякає на його очікування потенційного повернення в OpenAI. Найімовірніше Сем мав на увазі, що і він і його колишні колеги продовжать роботу в галузі штучного інтелекту і фактично працюватимуть далі пов'язані спільною метою.

Новий директор OpenAI

Після раптового звільнення Альтмана дискусії про його можливе повернення зайшли в глухий кут, оскільки рада директорів одночасно шукала нового генерального директора. У неділю співзасновник Twitch Еммет Шир був оголошений новим генеральним директором, що потенційно може означати крок, спрямований на закріплення виключення Альтмана з компанії.

Після відходу Альтмана в OpenAI розгорнулася боротьба за владу, більшість співробітників виступають проти нинішнього складу ради директорів, що складається з трьох членів. Помітним поворотом подій стало те, що співробітники відмовилися відвідати екстрену зустріч з новим генеральним директором у неділю, висловлюючи своє невдоволення.

До теми Інвестори та працівники Open AI повстали проти звільнення Альтмана й вимагають його повернення

Попри значні інвестиції Microsoft в OpenAI і оголошення про найм Альтмана і Брокмана, внутрішні розбіжності і лояльність Суцкевера до повстання співробітників роблять можливість повернення Альтмана в OpenAI невизначеною, причому навіть керівництво Microsoft не заперечує проти такого потенційного повороту подій.