Після дводенних переговорів про можливе повернення Альтмана в OpenAI, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла оголосив, що він та Грег Брокман (один з керівників OpenAI, колишній голова правління, який подав у відставку після звільнення Альтмана) приєднаються до нової дослідницької команди Microsoft, яка займатиметься дослідженнями в галузі ШІ.
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Що відомо
Ми надзвичайно раді поділитися новиною про те, що Сем Альтман і Грег Брокман разом з колегами приєднаються до Microsoft і очолять нову команду дослідників ШІ. З нетерпінням чекаємо на швидкий початок роботи, щоб забезпечити їх ресурсами, необхідними для досягнення успіху,
– написав глава Microsoft на своїй сторінці в Х.
Альтман підтвердив це, зробивши репост публікації Наделли зі словами "Місія продовжується". Наделла відповів, надавши кілька натяків на те, як він бачить роль Альтмана в Microsoft. "За ці роки ми багато дізналися про те, як дати засновникам та інноваторам простір для створення незалежної ідентичності та культури в Microsoft, включаючи GitHub, Mojang Studios та LinkedIn, і я з нетерпінням чекаю, що ви зробите те ж саме". Він упевнений, що Альтман зі своєю командою зможе задати "новий темп інноваціям".
Грег Брокман також повідомив, що до нової передової дослідницької групи з ШІ в Microsoft увійдуть деякі ключові таланти з OpenAI: Якоб Пахоцький, Александер Мадрі та Шимон Сидор. Усі твоє були дослідниками та директорами різних напрямків в OpenAI та звільнилися після вигнання Альтмана. Їхні посади на новому робочому місці поки невідомі.
Нагадаємо, Microsoft є ключовим інвестором OpenAI, вклавши в неї понад 10 мільярдів доларів. Вона використовує мовну модель GPT для всіх своїх розробок на основі штучного інтелекту, включаючи чат-бота й ШІ-помічника Copilot. Неясно, як вплине цей розкол на відносини обох компаній.