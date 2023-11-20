Після дводенних переговорів про можливе повернення Альтмана в OpenAI, генеральний директор Microsoft Сатья Наделла оголосив, що він та Грег Брокман (один з керівників OpenAI, колишній голова правління, який подав у відставку після звільнення Альтмана) приєднаються до нової дослідницької команди Microsoft, яка займатиметься дослідженнями в галузі ШІ.

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Що відомо

Ми надзвичайно раді поділитися новиною про те, що Сем Альтман і Грег Брокман разом з колегами приєднаються до Microsoft і очолять нову команду дослідників ШІ. З нетерпінням чекаємо на швидкий початок роботи, щоб забезпечити їх ресурсами, необхідними для досягнення успіху,

– написав глава Microsoft на своїй сторінці в Х.

Альтман підтвердив це, зробивши репост публікації Наделли зі словами "Місія продовжується". Наделла відповів, надавши кілька натяків на те, як він бачить роль Альтмана в Microsoft. "За ці роки ми багато дізналися про те, як дати засновникам та інноваторам простір для створення незалежної ідентичності та культури в Microsoft, включаючи GitHub, Mojang Studios та LinkedIn, і я з нетерпінням чекаю, що ви зробите те ж саме". Він упевнений, що Альтман зі своєю командою зможе задати "новий темп інноваціям".

Грег Брокман також повідомив, що до нової передової дослідницької групи з ШІ в Microsoft увійдуть деякі ключові таланти з OpenAI: Якоб Пахоцький, Александер Мадрі та Шимон Сидор. Усі твоє були дослідниками та директорами різних напрямків в OpenAI та звільнилися після вигнання Альтмана. Їхні посади на новому робочому місці поки невідомі.

Нагадаємо, Microsoft є ключовим інвестором OpenAI, вклавши в неї понад 10 мільярдів доларів. Вона використовує мовну модель GPT для всіх своїх розробок на основі штучного інтелекту, включаючи чат-бота й ШІ-помічника Copilot. Неясно, як вплине цей розкол на відносини обох компаній.

Цікаво, що не так давно ми дізналися, що Microsoft збирається розробляти власні чипи для обробки завдань ШІ (і навіть уже побачили перші з них), щоб зменшити залежність від таких постачальників, як NVIDIA, а однією з теорій про звільнення Альтмана є те, що він нібито намагався отримати цілих 100 мільярдів доларів від нових інвесторів на створення компанії з розробки передових ШІ-чипів. Тож нове партнерство може допомогти Альтману реалізувати цю мету піде на користь Microsoft.