Несмотря на отсутствие фиксированной даты релиза, OpenAI с нетерпением ждет его, поскольку компания стремится ответить на критику, с которой столкнулась ее предшественница GPT-4. Новая модель все еще находится на стадии разработки и доработки, чтобы обеспечить надежную защиту от потенциальных уязвимостей.

А тем временем Хакеры могут шпионить за нами используя практически любой ИИ чат-бот

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) не спешит раскрывать специфику и возможности GPT-5, одновременно он намекает на "много разных вещей", запланированных к выпуску в ближайшие месяцы.

В интервью Business Insider Альтман заявил следующее:

Мы выпустим в ближайшие месяцы много разных вещей. Я думаю, прежде чем говорить о модели, похожей на GPT-5, которая называется так, или не называется так, или немного хуже или немного лучше того, что вы ожидаете от GPT-5, я думаю, что сначала мы должны выпустить много других важных вещей.

Во время того же интервью Альтман также отказался отвечать на любые вопросы о секретном проекте OpenAI Q*, который, как говорят, связан с попыткой переворота в ноябре прошлого года, в результате которого его уволили, а затем снова приняли на работу – и это делает неопределенность вокруг GPT-5, или как бы он не назывался, еще более странной.