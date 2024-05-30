Хелен Тонер – одна з чотирьох осіб, відповідальних за вигнання генерального директора найбільшої компанії штучного інтелекту. Вона заявила, що безперервна брехня Альтмана створила токсичну культуру, яку керівники описали як "психологічне насильство".

Дивіться також Нову команду безпеки OpenAI очолює людина, яку звинувачували у нехтуванні безпекою

Хто й чому звільнив Сема Альтмана

У своєму першому розгорнутому інтерв'ю після звільнення Сема Альтмана Тонер розповідає, що в жовтні 2023 року керівники відділів прийшли до Ради директорів OpenAI з серйозними звинуваченнями проти генерального директора компанії. За словами Тонер, двоє з них заявили, що не можуть довіряти CEO, і показали скриншоти, на яких видно, що Альтман маніпулює і бреше. Ба більше, вони нібито також казали, що не вірять здатність і бажання Альтмана змінитися.

Саме ці свідчення, яка каже Тонер, підштовхнули Раду директорів звільнити генерального директора через кілька тижнів після цього. Але це, можна сказати, було лише останньою краплею, адже кількість проблем, які накопичились до цього, була значно більшою.

Про запуск ChatGPT дізналися з твітера

Для кожного окремого випадку Сем завжди міг придумати якесь невинне пояснення, чому це не має великого значення, або чому його неправильно витлумачили, абощо. Після багатьох років подібних речей, всі четверо з нас, хто його звільнив, прийшли до висновку, що ми просто не можемо вірити в те, що говорив нам Сем,

– сказала Тонер в інтерв'ю для TED.

Колишня членкиня Ради директорів також згадала, що правління компанії не знало про запуск ChatGPT, головного продукту компанії, поки він не був випущений у листопаді 2022 року. "Ми дізналися про ChatGPT у Twitter", – каже вона.

Тонер також зазначила, що Альтман надавав неточну інформацію про процеси безпеки в OpenAI.

За кілька тижнів до свого звільнення глава компанії вдався до брехливих звинувачень на адресу самої Хелен Тонер, щоб домогтися її відставки. Причиною стала написана нею дослідницька робота, в якій вона критикувала недостатні заходи безпеки в OpenAI. Ця версія, до речі, вже раніше була озвучена і ми детально розкривали її в окремому матеріалі.

Зрештою, Тонер стверджує, що члени правління OpenAI нікому, окрім команди юристів, не казали, що намагатимуться звільнити Альтмана, бо знали, що генеральний директор спробує їх зупинити черговими маніпуляціями, якщо дізнається про це. Але навіть після всього цього Альтман повернувся на посаду генерального директора всього через кілька днів, а 95% компанії підписали відкритого листа з вимогою поновити його на посаді.

Тонер каже, що співробітникам компанії це було представлено як чорно-біле рішення: або поверніть Альтмана, або OpenAI буде знищено. Оскільки більшість із них мають свою частку в компанії вартістю 86 мільярдів доларів, вони піддалися цим аргументам і почали вимагати повернення CEO, оскільки вірили, що без нього існування компанії просто неможливе.

Дивіться також Неймовірні можливості: OpenAI представила безплатну модель ШІ GPT-4o від якої відвисає щелепа

Вони боялися помсти

Друга річ, яку дійсно важливо знати, і про яку мало пишуть, — це те, наскільки люди бояться йти проти Сема. Вони бачили, як він мстився людям, мстився їм за їхню критику в минулому. Вони дійсно боялися того, що може статися з ними,

– продовжує Тонер.

Наостанок вона зазначила, що це не перша компанія, де Альтман зіткнувся з цією проблемою, згадуючи, як Альтман був звільнений з Y Combinator у 2019 році. Також раніше команда менеджерів Loopt, першого стартапу Альтмана, двічі зверталася до ради директорів компанії з проханням звільнити Альтмана за "оманливу і хаотичну поведінку".

Нагадаємо, Хелен Тонер, Таша Макколі, Ілля Суцкевер та Адам Д'Анджело були членами правління, відповідальними за звільнення Сема Альтмана в листопаді минулого року. Тонер і Макколі негайно покинули правління OpenAI, коли Альтман повернувся до керівного крісла пізніше того ж місяця. Суцкевер оголосив про свій відхід лише цього місяця, після того, як, за повідомленнями, був відсутній в офісі OpenAI близько шести місяців.