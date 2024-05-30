Он был первым

27 января 2010 года Стив Джобс выступил с презентацией о том, как компания Apple создала устройство, которое бы заняло место между ноутбуками и нетбуками, не имея при этом никаких компромиссов между этими двумя классами продуктов. Этим устройством стал iPad, и он был анонсирован по стартовой цене 499 долларов.

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Однако Apple не спешила с официальным релизом и заставила покупателей ждать. В США первый iPad появился 3 апреля. 23 апреля он ограниченно вышел на международных рынках с последующим расширением присутствия 28 мая. Планшет снискал огромный успех – покупатели выстроились в очередь, чтобы получить в свои руки первое поколение новинки.

Прибыв в Испанию, Италию, Швейцарию, Великобританию, Германию, Австралию, Японию, Канаду и Францию, iPad уже имел достаточный импульс для распространения в других регионах. В течение первого месяца было продано один миллион устройств, и это лишь одна из тех проблем, с которыми на самом деле любят сталкиваться технологические компании – производство не успевало за спросом, настолько большим он был.

По сравнению с нынешними 11-дюймовыми и 13-дюймовыми моделями M4 iPad Pro, первая итерация выглядит серьезно устаревшей, имея 9,7-дюймовый дисплей с массивными рамками по всем четырем углам и разрешением 1024x768 пикселей.

Он работал на базе одноядерного процессора ARM Cortex-A8 с тактовой частотой 1,00 ГГц и 256 мегабайтами оперативной памяти DDR.

На то время покупатели могли приобрести его в вариантах с 16 гигабайтами, 32 гигабайтами или 64 гигабайтами памяти.

Возможно, это вас удивит, но первый iPad от Apple не имел камеры, и даже тогда он стал одним из самых быстро продаваемых продуктов в истории компании.

В общем, компания продала впечатляющие 15 миллионов устройств. К концу 2010 года Apple доминировала в этой нише, имея 75 процентов всех продаж планшетных компьютеров.

Это заставило конкурентов буквально мечтать хотя бы о частичке этого успеха – они начали подражать и копировать, чтобы не отставать от трендов. Многие нынешние стандарты, которые мы воспринимаем как нечто обыденное и привычное, были продиктованы именно этим первым планшетом Apple и его преемниками.

Конечно, без проблем не обошлось. Несколько изданий тогда заявили, что цена устройства была завышенной и что ноутбук будет не только дешевле, но и полезнее, чем разрекламированный огромный браузер. Первый iPad также критиковали за отсутствие поддержки Adobe Flash и запутанный способ обмена файлами с другим компьютером.

Однако, его успех подготовил почву для iPad 2, который был анонсирован 2 марта 2011 года и сразу же стал хитом продаж, как и его предшественник.