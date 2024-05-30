Він був першим

27 січня 2010 року Стів Джобс виступив з презентацією про те, як компанія Apple створила пристрій, який би зайняв місце між ноутбуками та нетбуками, не маючи при цьому жодних компромісів між цими двома класами продуктів. Цим пристроєм став iPad, і він був анонсований за стартовою ціною 499 доларів.

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Однак Apple не поспішала з офіційним релізом і змусила покупців чекати. У США перший iPad з'явився 3 квітня. 23 квітня він обмежено вийшов на міжнародних ринках з подальшим розширенням присутності 28 травня. Планшет здобув величезний успіх – покупці вишикувалися в чергу, щоб отримати в свої руки перше покоління новинки.

Прибувши до Іспанії, Італії, Швейцарії, Великої Британії, Німеччини, Австралії, Японії, Канади та Франції, iPad уже мав достатній імпульс для поширення в інших регіонах. Протягом першого місяця було продано один мільйон пристроїв, і це лише одна з тих проблем, з якими насправді люблять стикатися технологічні компанії – виробництво не встигало за попитом, настільки великим він був.

Порівняно з нинішніми 11-дюймовими та 13-дюймовими моделями M4 iPad Pro, перша ітерація виглядає серйозно застарілою, маючи 9,7-дюймовий дисплей з масивними рамками по всіх чотирьох кутах та роздільною здатністю 1024x768 пікселів.

Він працював на базі одноядерного процесора ARM Cortex-A8 з тактовою частотою 1,00 ГГц і 256 мегабайтами оперативної пам'яті DDR.

На той час покупці могли придбати його у варіантах з 16 гігабайтів, 32 гігабайти або 64 гігабайти пам'яті.

Можливо, це вас здивує, але перший iPad від Apple не мав камери, і навіть тоді він став одним з найбільш швидко продаваних продуктів в історії компанії.

Загалом, компанія продала вражаючі 15 мільйонів пристроїв. До кінця 2010 року Apple домінувала в цій ніші, маючи 75 відсотків усіх продажів планшетних комп'ютерів.

Це змусило конкурентів буквально мріяти хоча б про частинку цього успіху – вони почали наслідувати й копіювати, щоб не відставати від трендів. Багато нинішніх стандартів, які ми сприймаємо як щось буденне й звичне, були продиктовані саме цим першим планшетом Apple і його наступниками.

Звісно, без проблем не обійшлося. Декілька видань тоді заявили, що ціна пристрою була завищеною і що ноутбук буде не лише дешевшим, але й кориснішим, ніж розрекламований величезний браузер. Перший iPad також критикували за відсутність підтримки Adobe Flash і заплутаний спосіб обміну файлами з іншим комп'ютером.

Проте, його успіх підготував ґрунт для iPad 2, який був анонсований 2 березня 2011 року і одразу ж став хітом продажів, як і його попередник.