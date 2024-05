Час мінятися

Стів Джобс свого часу призначив Кена Сігалла креативним директором рекламного агентства Apple для роботи над NeXT, і з того часу він працює в компанії. Він стоїть за багатьма відомими рекламними кампаніями, включаючи ролики Crazy Ones та Think Different. Його найбільшим впливом на брендинг Apple є префікс "i", який він придумав для продуктів компанії.

Префікс "i" з'явився у 1998 році, коли вперше був представлений iMac. Стратегія брендингу вказувала на те, що префікс представляє людину (англійське "I" означає "Я"), інтернет, інформацію та натхнення (inspiration) — все те, чим займається компанія. Техніка брендингу стала хітом, і була задана тенденція для багатьох наступних продуктів Apple – iPod, iPad та iPhone, а також відповідних їм операційних систем.

Однак багато років потому Сігалл вважає, що Apple потрібно підштовхнути себе і вибрати свіжу ідентичність бренду, яка представляє розвинену версію флагманських продуктів Apple, зміну дизайну і нові технології, які компанія освоїла на цьому шляху.

Ось що сказав Сігалл: "Літера "i" має піти. Зараз це не має сенсу. Звичайно, [Джобс] побудував [Apple] навколо неї, але пам'ятайте, що "i" завжди була суббрендом. Можливо, знайдуться експерти з маркетингу, які сказали б, що Apple збожеволіла, якби вона відмовилася від префікса – він усе ще стоїть перед одними з найбільших брендів, – але його неможливо захистити, і вже занадто довго існують компанії з "i", що займаються інтернет-технологіями, і це проблема для Apple, відомої своїми інноваціями".

Цікаво, що Apple все ж має кілька продуктів, які свідомо назвала за інакшим принципом. Так, у 2007 році з'явився Apple TV, потім Apple Watch і MacBook, а тепер з Apple Vision Pro.

Сігалл упевнений, що Apple позиціонує себе на ринку настільки міцно, що завдяки впізнаваності та лояльності до бренду користувачі Apple купуватимуть її продукцію, навіть якщо приставка зникне. Якщо ребрендинг провести ретельно, він може допомогти по-справжньому відповідати новому поколінню користувачів і сучасності.