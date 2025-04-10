Новий дизайн камери

Уперше з часів iPhone 11 Pro компанія Apple змінить дизайн задньої камери iPhone. І це буде не просто зміна кута нахилу. В цілому сама камера буде, як і раніше, трикутної форми, але замість невеликого квадрата в кутку корпусу тепер ми отримаємо величезну панель на всю ширину корпусу, від краю до краю, пише 24 Канал.

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Інші компоненти, такі як LiDAR-сканер, спалах і мікрофон, змістяться на праву сторону панелі, залишаючи досить багато порожнього місця посередині.



Можливий дизайн iPhone 17 Pro / Фото 9to5Mac

Це буде виглядати приблизно так, хоча панель камери, швидше за все, відповідатиме кольору iPhone, а не буде суцільним чорним кольором. Раніше в мережі з'являлась інформація, що iPhone 17 можуть отримати нову колірну палітру, яка ніби розділятиме смартфон на дві частини: нижня буде більш тьмяного й пастельного відтінку, а верхня – яскрава й насичена. Однак згодом інсайдери заявили, що від цієї ідеї компанія відмовилась.

Новий дизайн задньої панелі з алюмінієвим покриттям

Apple, можливо, поверне iPhone 17 Pro до алюмінієвого корпусу, що є регресом у порівнянні з рамками з нержавіючої сталі та титану, які використовувалися в попередніх моделях iPhone Pro.

Однак цей перехід на алюміній дозволить створити новий дизайн задньої панелі. Згідно з витоком, iPhone 17 Pro матиме алюмінієву задню панель зі скляним вікном для бездротової зарядки та MagSafe. Це дуже контрастує з одним листом скла, який роками використовувався для задньої панелі iPhone.

Охолодження за допомогою парової камери

Ходять чутки, що Apple впроваджує систему охолодження за допомогою парової камери в iPhone 17 Pro, яка забезпечить більш тривалу стабільну продуктивність і більш прохолодну роботу в цілому. Це може забезпечити швидшу пікову зарядку, кращу ігрову продуктивність і менш гарячий телефон у цілому.

Парові камери вже кілька років використовують такі компанії, як Samsung. Технологія добре вивчена й опанована, тому Apple, як завжди, хоч і спізнюється з інноваціями, але використає свій традиційний підхід: дати можливість іншим компаніям випробувати новинку, виправити недоліки, і лише потім узяти це для себе в готовому вигляді.

З огляду на це, так званий тротлінг (зниження продуктивності задля захисту від перегріву) повинен лишитися в минулому.

Оновлення Dynamic Island

Очікується, що компанія зменшить розміри Dynamic Island (вирізу на екрані, в якому розташована камера і датчики FaceID). Невідомо, наскільки великими будуть зміни.

Інші оновлення

iPhone 17 Pro також отримає багато дрібних поліпшень. Для більшості людей вони, ймовірно, не стануть вирішальною причиною для оновлення, але ось все інше, про що ходять чутки: