Зокрема всі почали рахувати, скільки коштуватимуть iPhone 16 після оподаткування. Суми невтішні: вважається, що ціна зросте щонайменше на 43%. Базовий iPhone 16 може коштувати від 1142 доларів, а 16 Pro Max тим часом зараз продається за 1599 доларів, може вирости в ціні до 2482 доларів. Про ціну iPhone 17, який вийде восени, ніхто навіть не береться думати. Тому покупці зараз поспішають придбати останні моделі iPhone, щоб підготуватися до масового підвищення цін, спричиненого тарифами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Скупити все

Зазначається, що кілька співробітників Apple Store повідомили про сплеск попиту, коли покупці панічно скуповують iPhone.

Майже кожен клієнт запитував мене, чи скоро зростуть ціни,

– сказав журналістам один зі співробітників Apple.

У звіті також зазначається, що ажіотажний попит на нові iPhone можна порівняти з напруженим святковим сезоном. Магазини Apple були більш завантажені 5 і 6 квітня, ніж минулого року в той самий час, що лише підтверджує психологічний вплив тарифів на покупців і ринок.

Незрозуміло, що з цими смартфонами робитимуть: перепродаватимуть, коли ціни виростуть, чи клієнти просто роблять для себе своєрідний запас, щоб, коли їхній поточний смартфон зламається, не купувати новий за вищою ціною? Хоча це, звісно, означатиме, що їм доведеться лишатися на старому iPhone 16 ще деякий час, коли вже вийде наступне покоління. Хай там як, але поточна версія буде актуальною ще багато років завдяки довгому життєвому циклу пристроїв Apple.

Компанія заздалегідь підготувалася до сплеску попиту, створивши запаси телефонів в останній тиждень березня. Видання The Times of India повідомило, що Apple відправила щонайменше п'ять літаків, набитих iPhone, з Індії до Сполучених Штатів. Можливо, компанія також зробила те ж саме в Китаї, намагаючись доставити якомога більше смартфонів до США до 9 квітня, щоб уникнути сплати тарифів за них. Це дозволить стабілізувати свої запаси на випадок дефіциту і протриматися до вересня, коли вийде нова модель.

Додаткові запаси iPhone та інших пристроїв Apple можуть дозволити ціні на iPhone лишатися незмінною протягом деякого часу, поки запаси не закінчаться і компанія не замовить більше за вищою ціною.

Оскільки адміністрація Трампа щойно запровадила ще вищий податок на імпорт до Китаю на рівні 104%, Apple може пом'якшити деякі наслідки цього тарифу, збільшивши свій бізнес в Індії та інших регіонах, які мають нижчу податкову ставку. Але на це потрібен час, якого Трамп нікому не дав.

Apple поки що не коментувала цю тему і не повідомила, чи підвищить ціну на iPhone 16 найближчим часом.