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Білий дім запровадив "базовий" тариф на рівні 10%, а також індивідуальні ставки для багатьох країн, таких як Китай, Індія, В'єтнам. Це стосується товарів і продуктів, що імпортуються з усього світу до Сполучених Штатів. Це означає, що все те, що виготовляється або закупляється за кордоном, тепер матиме націнку, яка закладатиметься у фінальну вартість продукту, повідомляє 24 Канал.

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Як відомо, більшість iPhone та інших продуктів Apple збираються в Китаї, який отримав тариф на рівні 54%. Компанія кілька років тому почала потроху переносити виробництво до Індії, але після початкових кроків ми більше нічого не чули про це. Тож очевидно, що більшість смартфонів досі збираються на китайських заводах Foxconn.

Аналітики Rosenblatt Securities порахували:

Актуальний зараз базовий iPhone 16 (який ще буде продаватися кілька наступних років) скоро може коштувати від 1142 доларів , тоді як у вересні стартував з 799 доларів і досі пропонується за цією ціною.

, тоді як у вересні стартував з 799 доларів і досі пропонується за цією ціною. iPhone 16 Pro Max тим часом зараз продається за 1599 доларів, але наступні виготовлені екземпляри можуть коштувати 2300 доларів . За іншими джерелами, ця сума може сягати 2482 долари, з яких 700 доларів – це доплата за тарифи.

. За іншими джерелами, ця сума може сягати 2482 долари, з яких 700 доларів – це доплата за тарифи. Навіть бюджетний iPhone 16e, який зараз коштує 599 доларів, може значно подорожчати до 856 доларів.

Якими будуть ціни на лінійку iPhone 17? Ніхто навіть не береться припускати, оскільки ми ще не знаємо всіх його технологій. Якщо припустити, що він подорожчає, то до цих сум можна сміливо додавати ще 100 – 150 доларів, якщо не більше.

Загалом експерти очікують зростання ціни на 43%. На той же відсоток зросте вартість Apple Watch. iPad отримає зростання на 42%, Mac – на 39%, а Airpods – на 39%.

Rosenblatt Securities пише, що Apple постарається "утриматися від значного підвищення цін на телефони до осені цього року, коли має відбутися презентація iPhone 17", але після цього, ймовірно, їх відпустять у вільне плавання.

Тим часом відхід Apple від Китаю і перенесення виробництва iPhone до Індії та В'єтнаму все одно не звільнить її від тарифів. Для Індії діє 27-відсотковий тариф, а для В'єтнаму, де свої смартфони збирає Google, – 46 відсотків.

Цікаво, що перенесення виробництва iPhone до США (а саме цього прагне домогтися своїми тарифами Трамп), не просто не допоможе, а зробить ще гірше. Згідно з аналізом, це різко підніме вартість робочої сили Apple (бо у США зарплати значно вищі, ніж у Китаї) та призведе до падіння виробництва, оскільки компанія просто не здатна швидко запустити стільки потужностей, щоб випускати аналогічну кількість смартфонів, яку вона збирала протягом останніх років. Це може підняти вартість iPhone до 3500 доларів США.

Але наразі немає жодних даних про те, що Apple хоча б роздумує про перенесення виробництва своїх пристроїв у США.

Невідомо, чи зможе Apple домогтися звільнення від тарифів. Якщо їй це не вдасться, вона може зіткнутися з серйозними проблемами з продажем iPhone у США, оскільки користувачі можуть просто більше не мати змоги купувати їх за такою ціною. Частина людей просто відмовиться від щорічного оновлення моделі й продовжить користуватися старою, а інші, ймовірно, переходитимуть на дешевші Android-пристрої або поїдуть купувати новий смартфон до Канади.