Удар по технологічній галузі

Експерти попереджають, що ці заходи призведуть до значного зростання витрат і загальмують розвиток численних галузей. Наприклад, тарифи на імпорт з Азії загрожують дестабілізувати американську індустрію штучного інтелекту. Ці суперечливі економічні заходи вже б’ють по технологічних гігантах, обвалюючи їхню вартість на сотні мільярдів доларів, ускладнюють роботу дата-центрів і ставлять під сумнів майбутнє ШІ-розробок у США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

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Якщо ви не стежили за ситуацією, то ось коротке пояснення: США запровадили обіцяні мита проти майже всього світу. Базовий рівень (мінімальний) становить 10%, але більшість країн отримали індивідуальні ставки.

Як уже розкрили численні економісти, нові тарифи не мають нічого спільного з відповіддю на нібито тарифи інших країн у бік США. Вони просто ділять дефіцит торгівельного балансу між США та певною країною на вартість загального обсягу товарів, що імпортуються з неї, а потім ділять результат на два.

Таким чином було встановлено податок у розмірі 32% для Тайваню, 24% для Японії, 26% для Індії та 34% для Китаю – усіх ключових гравців на світовій технологічній арені.

Так звана "Велика сімка" технологічних гігантів (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla) відреагувала негайно: акції стрімко полетіли вниз. Наприклад, Apple станом на кінець учорашнього дня втратила близько 300 мільярдів доларів вартості, але експерти кажуть, що буде ще гірше, оскільки інвестори поспішають позбутися активів, готуючись до періоду економічної нестабільності.

Особливо вразливим виявився сектор штучного інтелекту, який вже відчуває певні труднощі:

Очікується значне подорожчання енергоносіїв та критично важливих матеріалів, таких як сталь, рідкісноземельні метали та напівпровідники.

Прогнозується різке зростання вартості будівництва та експлуатації центрів обробки даних – масштабних об'єктів, без яких неможливі обчислення, необхідні для розвитку ШІ. Це пов'язано з тим, що ланцюги постачання змушені будуть адаптуватися до нових тарифних умов.

Важливо зазначити, що переважна більшість мікрочипів, які є "серцем" цих центрів обробки даних, надходять з таких країн, як Тайвань, Таїланд, Японія та В'єтнам. Самі ж Сполучені Штати виробляють лише близько 11% необхідних їм чипів. Введення мит змусить постачальників з цих країн підняти ціни, що, безсумнівно, призведе до зростання цін на всі кінцеві продукти для американських споживачів.

Цей крок є серйозним ударом по американських компаніях, що працюють у сфері штучного інтелекту, які вже відчувають наслідки обережності інвесторів та сповільнення зростання доходів.

Поки що конкретні наслідки тарифів для технологічної галузі залишаються не до кінця ясними через високу волатильність фондового ринку. Однак вже зараз можна виділити загальну тенденцію – рух униз. Наприклад, акції Apple демонструють найбільше одноденне падіння за останні п'ять років, втративши понад 8% своєї вартості лише за перші години торгів. Акції інших компаній з "Великої сімки" також стрімко падають: Amazon втратив майже 9%, а Nvidia – 6,7%. Tesla продовжує свою низхідну динаміку, впавши ще на 7%.

З огляду на це, цікаво буде спостерігати, як виростуть витрати на проєкт Stargate, яким так хвалилася нова адміністрація та компанії, які поспішили заприятелювати з Трампом і звинуватити демократів у всіх своїх бідах. Зараз ця програма розвитку ШІ оцінюється в 100 мільярдів доларів на старті з потенційним збільшенням до 500 мільярдів у наступні 4 роки.