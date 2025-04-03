Одразу після оголошення Трампом нових митних зборів у розмірі щонайменше 10% для всіх країн, деякі користувачі соцмережі X заявили, що змогли отримати ідентичний розрахунок тарифів у ChatGPT за допомогою простого запиту, розповідає 24 Канал з посиланням на Coinelegraph.

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Наприклад NFT-колекціонер DCinvestor, який має 260 тисяч підписників, написав:

"Я зміг відтворити цей тарифний план у ChatGPT. Він також сказав мені, що така ідея раніше ніде не була формалізована і що він придумав її самостійно."

Його допис був відповіддю на тред криптотрейдера Джордана Фіша (відомого як Cobie), який запитав у ChatGPT:

"Як легко розрахувати тарифи, які слід накласти на інші країни, щоб США мали рівні умови торгівлі? Мінімальний рівень – 10%."

Журнал Journal of Public Economics також перевірив цю гіпотезу. Його редактор Войтек Копчук повідомив, що ChatGPT згенерував той самий результат, що й адміністрація Трампа:

"Підтверджую. ChatGPT… зробив рівно те, що зробив би найменш кмітливий учень у класі, без жодних правок."

Перше масштабне використання ШІ в геополітиці?

Автор Крішнан Рохіт у своєму дописі припустив, що це може бути першим випадком масштабного застосування ШІ у геополітиці. За його словами, ChatGPT, Gemini, Claude та Grok дали ідентичні відповіді на запит щодо простого розрахунку тарифів.

Генеральний директор Flexport Райан Петерсен заявив, що його компанія змогла зворотним способом відтворити формулу, яку використала адміністрація Трампа для визначення тарифів:

"Це дуже просто. Вони взяли дефіцит торгівлі США з кожною країною та поділили його на імпорт з цієї країни."

Редактор The Yale Review Джеймс Суровієцький підтвердив це, заявивши:

"Вони просто взяли наш торгівельний дефіцит із країною і поділили його на її експорт у США."

Тарифи Трампа вдарили по ринках

Нові взаємні тарифи, які набудуть чинності 5 квітня, мінімально складуть 10% для всіх країн. Однак окремі країни отримали значно вищі ставки, серед яких:

Китай – 34%

Японія – 24%

Європейський Союз – 20%

Щодо України, то вона отримала базову тарифну ставку в розмірі 10%. Міністр економіки України Юлія Свириденко зазначила, що ситуація з митами для України є складною, але не критичною.

Після оголошення криптовалютний ринок зазнав суттєвого падіння. За даними CoinGecko, Bitcoin (BTC) втратив 5500 доларів, знизившись до 82277 доларів, перш ніж частково відновитися.