Сразу после объявления Трампом новых таможенных пошлин в размере не менее 10% для всех стран, некоторые пользователи соцсети X заявили, что смогли получить идентичный расчет тарифов в ChatGPT с помощью простого запроса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Coinelegraph.

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Например NFT-коллекционер DCinvestor, который имеет 260 тысяч подписчиков, написал:

"Я смог воссоздать этот тарифный план в ChatGPT. Он также сказал мне, что такая идея ранее нигде не была формализована и что он придумал ее самостоятельно."

Его сообщение было ответом на тред криптотрейдера Джордана Фиша (известного как Cobie), который спросил у ChatGPT:

"Как легко рассчитать тарифы, которые следует наложить на другие страны, чтобы США имели равные условия торговли? Минимальный уровень – 10%."

Журнал Journal of Public Economics также проверил эту гипотезу. Его редактор Войтек Копчук сообщил, что ChatGPT сгенерировал тот же результат, что и администрация Трампа:

"Подтверждаю. ChatGPT... сделал ровно то, что сделал бы наименее сообразительный ученик в классе, без всяких правок."

Первое масштабное использование ИИ в геополитике?

Автор Кришнан Рохит в своей заметке предположил, что это может быть первым случаем масштабного применения ИИ в геополитике. По его словам, ChatGPT, Gemini, Claude и Grok дали идентичные ответы на запрос о простом расчете тарифов.

Генеральный директор Flexport Райан Петерсен заявил, что его компания смогла обратным способом воспроизвести формулу, которую использовала администрация Трампа для определения тарифов:

"Это очень просто. Они взяли дефицит торговли США с каждой страной и разделили его на импорт из этой страны."

Редактор The Yale Review Джеймс Суровиецкий подтвердил это, заявив:

"Они просто взяли наш торговый дефицит со страной и поделили его на ее экспорт в США."

Тарифы Трампа ударили по рынкам

Новые взаимные тарифы, которые вступят в силу 5 апреля, минимально составят 10% для всех стран. Однако отдельные страны получили значительно более высокие ставки, среди которых:

Китай – 34%

Япония – 24%

Европейский Союз – 20%

Что касается Украины, то она получила базовую тарифную ставку в размере 10%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что ситуация с пошлинами для Украины является сложной, но не критической.

После объявления криптовалютный рынок претерпел существенное падение. По данным CoinGecko, Bitcoin (BTC) потерял 5500 долларов, снизившись до 82277 долларов, прежде чем частично восстановиться.