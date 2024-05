Время меняться

Стив Джобс в свое время назначил Кена Сигалла креативным директором рекламного агентства Apple для работы над NeXT, и с тех пор он работает в компании. Он стоит за многими известными рекламными кампаниями, включая ролики Crazy Ones и Think Different. Его наибольшим влиянием на брендинг Apple является префикс "i", который он придумал для продуктов компании.

Префикс "i" появился в 1998 году, когда впервые был представлен iMac. Стратегия брендинга указывала на то, что префикс представляет человека (английское "I" означает "Я"), интернет, информацию и вдохновение (inspiration) - все то, чем занимается компания. Техника брендинга стала хитом, и была задана тенденция для многих последующих продуктов Apple – iPod, iPad и iPhone, а также соответствующих им операционных систем.

Однако много лет спустя Сигалл считает, что Apple нужно подтолкнуть себя и выбрать свежую идентичность бренда, которая представляет развитую версию флагманских продуктов Apple, изменение дизайна и новые технологии, которые компания освоила на этом пути.

Вот что сказал Сигалл: "Буква "i" должна уйти. Сейчас это не имеет смысла. Конечно, [Джобс] построил [Apple] вокруг нее, но помните, что "i" всегда была суббрендом. Возможно, найдутся эксперты по маркетингу, которые сказали бы, что Apple сошла с ума, если бы она отказалась от префикса – он все еще стоит перед одними из крупнейших брендов, – но его невозможно защитить, и уже слишком долго существуют компании с "i", занимающиеся интернет-технологиями, и это проблема для Apple, известной своими инновациями".

Интересно, что Apple все же имеет несколько продуктов, которые сознательно назвала по иному принципу. Так, в 2007 году появился Apple TV, затем Apple Watch и MacBook, а теперь с Apple Vision Pro.

Сигалл уверен, что Apple позиционирует себя на рынке настолько прочно, что благодаря узнаваемости и лояльности к бренду пользователи Apple будут покупать ее продукцию, даже если приставка исчезнет. Если ребрендинг провести тщательно, он может помочь по-настоящему соответствовать новому поколению пользователей и современности.