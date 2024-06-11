І це в жодному разі не співпадіння, а співпраця двох компаній, адже камера спеціально розроблена для гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro, наголошує Техно 24. URSA Cine Immersive спростить процес зйомки та обробки високоякісного просторового відео, що має стати новим кроком у створенні імерсивного контенту.

А тим часом Ви можете випробувати iOS 18 та iPadOS 18 вже сьогодні: ось як це зробити

Що відомо про камеру

Камера URSA Cine Immersive може похизуватися вражаючими технічними характеристиками, розробленими з урахуванням вимог Apple Vision Pro.

Вона знімає відео з вражаючою роздільною здатністю 8160×7200 пікселів на одне око, пропонуючи 16 ступенів динамічного діапазону. Це гарантує, що стереоскопічний 3D-контент буде не тільки яскравим і реалістичним, але й багатим на деталі, підтримуючи частоту кадрів 90 кадрів в секунду.

Очікується, що такий високий рівень продуктивності забезпечить користувачам гарнітури Vision Pro справді захоплюючий досвід.

На одному із зображень, опублікованих Blackmagic, показана камера, встановлена на дроні, що акцентує на її універсальності і потенціалі для динамічних сценаріїв зйомки. Ця здатність відкриває нові можливості для повітряної відеозйомки в просторовому 3D, що робить її безцінним інструментом для режисерів і творців контенту, які прагнуть розширити межі імерсивних медіа.

Ціна і доступність

Хоча точна дата випуску та ціна камери URSA Cine Immersive поки що не розголошуються, її поява на ринку запланована на кінець цього року.

Історія постачання високопродуктивних камер Blackmagic за конкурентними цінами дає змогу зробити припущення щодо її потенційної вартості.

Наприклад, їх модель з роздільною здатністю 12K коштує 9995 доларів, що значно нижче, ніж інші камери з аналогічними можливостями. Крім того, минулорічна повнокадрова модель з підтримкою 6K була представлена за ціною 2595 доларів.

Оновлення DaVinci Resolve

Разом з камерою Blackmagic оголосила про оновлення свого відомого програмного забезпечення для редагування DaVinci Resolve. Це оновлення представить інструменти, спеціально розроблені для спрощення робочого процесу з відео для Vision Pro.

Дивіться також Siri порозумнішала: Apple представила оновлену версію асистента зі штучним інтелектом

Однією з особливостей є можливість перегляду та редагування просторового відео, що розширює функціональність як для 2D-моніторів, так і для використання гарнітури. Очікується, що ця інтеграція спростить процес постпродакшну, полегшивши творцям створення високоякісного імерсивного контенту.