Ось детальний посібник від Техно 24 про те, як встановити iOS 18 та iPadOS 18 на свої пристрої вже сьогодні, а також кілька причин, чому вам варто (або не варто) зробити це.

Деталі презентації Apple представила iOS 18 з набором функцій, які ви захочете спробувати

Як встановити бета-версію iOS 18 та iPadOS 18

Apple вже зробила доступними збірки iOS 18 і iPadOS 18 для розробників, і вам не потрібно бути учасником програми для розробників Apple, щоб встановити їх.

Важливе попередження! Перш ніж продовжити, створіть резервну копію вашого iPhone або iPad, щоб запобігти втраті даних, якщо у вас виникнуть проблеми з новим бета-версією програмного забезпечення.

Щоб встановити бета-версію iOS 18 або iPadOS 18, виконайте наступні кроки:

Відкрийте програму "Налаштування" на вашому iPhone або iPad. Перейдіть до "Основні", прокрутіть вниз і торкніться "Оновлення програмного забезпечення"*. Оберіть "Бета-версії" і натисніть на iOS Developer Beta. Якщо ця опція не відображається, можливо, вам доведеться увійти на Портал для розробників Apple за допомогою Apple ID. Поверніться до меню "Оновлення програмного забезпечення", де ви повинні побачити доступне бета-оновлення iOS 18. Натисніть "Оновити зараз", щоб розпочати процес інсталяції.

На цьому все, після того, як ви дочекаєтеся процесу оновлення, ваш iPhone або iPad отримає останню версі. операційної системи. Втім, варто пам'ятати, що вона призначена для розробників, може працювати не стабільно, не мати усіх заявлених функцій, тож вам потрібно дати відповідь на наступне питання...

Чому (не)варто встановити iOS 18 або iPadOS 18 Beta

Почнемо з переваг

iOS 18 та iPadOS 18 містять безліч нових функцій, які можуть значно покращити роботу з вашим пристроєм:

Налаштування головного екрану : Нові можливості для налаштування головного екрану, включаючи відтінки іконок застосунків та гнучке розміщення програм.

: Нові можливості для налаштування головного екрану, включаючи відтінки іконок застосунків та гнучке розміщення програм. Розширені функції конфіденційності : Можливість приховувати та блокувати окремі програми, а також спеціальний застосунок "Паролі" для більшої безпеки.

: Можливість приховувати та блокувати окремі програми, а також спеціальний застосунок "Паролі" для більшої безпеки. Покращення якості життя: Оновлений "Центр керування", ігровий режим для оптимізації продуктивності шляхом зменшення фонової активності та функція Tap to Cash для зручних платежів.

Ці функції можуть бути особливо привабливими, якщо ви прагнули більше контролю над зовнішнім виглядом і функціональністю вашого пристрою або якщо для вас важлива конфіденційність.

А тепер до недоліків

Попри те, що нові функції є привабливими, все ж існує кілька вагомих причин бути обережним. Можливо, вам краще дочекатися публічної бета версії, яка вийде згодом, або взагалі відкласти оновлення до осені і ось чому:

Проблеми зі стабільністю : Бета-версії програмного забезпечення за своєю суттю нестабільні та схильні до помилок, які можуть порушити ваше повсякденне використання. Будь-яка функція, на яку ви покладатимете великі надії, може працювати ненадійно і це потрібно усвідомлювати чітко.

: Бета-версії програмного забезпечення за своєю суттю нестабільні та схильні до помилок, які можуть порушити ваше повсякденне використання. Будь-яка функція, на яку ви покладатимете великі надії, може працювати ненадійно і це потрібно усвідомлювати чітко. Сумісність програм : Деякі програми можуть працювати неправильно або взагалі не працювати з бета-версією. Вони все ще перебувають в процесі розробки, тож їхній функціонал може змінюватися.

: Деякі програми можуть працювати неправильно або взагалі не працювати з бета-версією. Вони все ще перебувають в процесі розробки, тож їхній функціонал може змінюватися. Багато функцій iOS 18 недоступні в першій бета-версії: Наприклад, одна з ключових фішок нової системи – Apple Intelligence, яка є набором інструментів на основі штучного інтелекту. Однак ті, хто з нетерпінням чекали на можливість спробувати Apple Intelligence, залишаться розчаровані, адже він не буде доступним в iOS 18 beta 1. Apple знадобиться ще більше часу, щоб запустити свої функції штучного інтелекту. (Серед іншого в першій беті не будуть доступні: Розширені комунікаційні послуги (RCS), оновлений дизайн "Пошти", Safari Highlights, iPhone Mirroring та інші).

З цих причин рекомендується не встановлювати бета-версію на основний пристрій. Замість цього зачекайте на загальнодоступні бета-збірки, які Apple зазвичай випускає в липні. Ці версії будуть стабільніші, ніж початкові збірки для розробників.

Що робити, якщо у вас виникли проблеми

Якщо ви все ж вирішили встановити бета-версію і зіткнулися з проблемами, ви можете повернутися до стабільної збірки iOS 17. Для цього увійдіть в режим відновлення на вашому iPhone або iPad, підключіть його до комп'ютера і за допомогою програми Apple Devices на Windows або Finder на Mac видаліть і перевстановіть iOS 17. (Ось чому важливо було зробити резервну копію перед оновленням операційки).

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Якщо ви все ж обрали варіант оновитися до нової операційної системи iOS 18 попри усі застереження, бажаємо вам успіху, вкотре нагадуємо про створення резервної копії девайса перед оновленням і гарних вам вражень!