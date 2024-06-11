Оновлення включає нові можливості кастомізації домашнього екрана, покращення темного режиму, нові програми, ігровий режим, функції конфіденційності, кращі можливості для розробників, які в результаті зроблять приємнішим досвід користування для кінцевих власників смартфонів, та багато іншого.
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Що нового
- Налаштування домашнього екрана. Нова опція для іконок додатків, з якою ви можете розміщувати ярлики ваших програм у будь-якому зручному для вас місці, не прив'язуючись до невидимої сітки. Також тепер можна автоматично змінювати іконки, щоб вони відповідали темному режиму. Крім того, з'являється налаштування кольорової теми, щоб кольори іконок та інших елементів відповідали кольору ваших шпалер. Функція майже ідентична до налаштування кольорів у Android.
Налаштування домашнього екрана / Скриншот з презентації Apple
Налаштування домашнього екрана / Скриншот з презентації Apple
Налаштування домашнього екрана / Скриншот з презентації Apple
- Оновлений Центр керування з кількома сторінками. З'явилася нова "Галерея елементів керування", яка дозволить стороннім розробникам створювати власні віджети для Центру керування (шторка меню, яка з'являється зверху). Так, умовний сервіс доставки зможе зробити власний віджет для відображення деталей про замовлення, або таксі покаже час прибуття машини. І все це не на робочому столі, а в панелі керування. Користувач зможе змінювати розміри блоків та їхню форму.
- Ви також зможете поміняти елементи керування на екрані блокування, замінивши іконки ліхтарика та камери на щось інше.
- iOS 18 підтримує блокування доступу до окремих додатків за допомогою Face ID.
- Додаток "Повідомлення" тепер підтримує відправку повідомлень за розкладом. Тобто ви можете виставити конкретний час, коли ваше повідомлення відправиться. Подібна функція вже є у Telegram.
- Крім того, в програмі "Повідомлення" з'являється можливість форматування тексту – жирний, курсив, підкреслений і закреслений текст. До цих опцій додаються вісім спецефектів, які також можна застосувати до кожного повідомлення окремо: тремтіння, цвітіння, пульсація, вибух та інше. Функція Tapbacks (реакції на повідомлення) тепер підтримує надсилання будь-яких емодзі чи стікерів як відповідь на повідомлення, але не лише кількох вибраних.
- Повідомлення через супутник дозволяє користувачам iPhone 14 та iPhone 15 надсилати повідомлення в iMessage без Wi-Fi або мобільного зв'язку, а також SMS через супутник.
- Поштова програма: автоматична категоризація листів, яка повністю виконується на пристрої.
- Apple Maps додає детальні топографічні карти, в тому числі з підтримкою офлайн.
- В Apple Wallet з'являється функція Tap to Cash, яка дозволяє легко надсилати гроші друзям за допомогою Apple Pay. Просто наблизивши свій телефон до пристрою іншої людини й обравши відповідну функцію, ви можете миттєво надіслати гроші.
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Як працює Tap to Cash: відео
- Додаток "Журнал" тепер підтримує запис вашого настрою та відстеження цілей, нове подання "Інсайти" та підтримку пошуку.
- На iPhone з'являється ігровий режим, який мінімізує фонову активність для забезпечення найвищої частоти кадрів. Також він зменшує затримку під час використання ігрового контролера Bluetooth і затримку під час використання AirPods для аудіо.
- Щодо додатку "Фотографії", то Apple заявляє про найбільший редизайн за всю історію. Тепер він розроблений для того, щоб полегшити роботу зі зростаючими розмірами бібліотеки фотографій. З'явилась нова можливість легко приховувати скриншоти. Нова функція "Колекції" допомагає відстежувати останні фотографії та пропозиції. Також ви можете групувати людей разом. Новий інтерфейс "Карусель" для ваших фотографій.
Оновлений додаток "Фотографії" / Скриншот з презентації Apple
Оновлений додаток "Фотографії" / Скриншот з презентації Apple
Оновлений додаток "Фотографії" / Скриншот з презентації Apple
- В iOS 18 буде додано RCS, тобто можливість отримувати повідомлення з інших додатків для повідомлень.
- Нова програма Passwords для керування паролями.
- Перероблений екран Налаштувань.
Головне в iOS 18 / Фото Apple