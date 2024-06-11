После многочисленных утечек, предположений и домыслов, которые ходили по интернету последние полгода, Apple наконец раскрыла все будущие особенности операционной системы iOS 18 для своих смартфонов. Как и ожидалось, центральное место в ней будет занимать искусственный интеллект, который компания назвала Apple Intelligence, но и без того есть очень много интересного.