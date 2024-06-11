Обновление включает новые возможности кастомизации домашнего экрана, улучшение темного режима, новые приложения, игровой режим, функции конфиденциальности, лучшие возможности для разработчиков, которые в результате сделают приятнее опыт пользования для конечных владельцев смартфонов, и многое другое.
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Что нового
- Настройка домашнего экрана. Новая опция для иконок приложений, с которой вы можете размещать ярлыки ваших программ в любом удобном для вас месте, не привязываясь к невидимой сетке. Также теперь можно автоматически менять иконки, чтобы они соответствовали темному режиму. Кроме того, появляется настройка цветовой темы, чтобы цвета иконок и других элементов соответствовали цвету ваших обоев. Функция почти идентична к настройке цветов в Android.
Настройка домашнего экрана / Скриншот из презентации Apple
Настройка домашнего экрана / Скриншот из презентации Apple
Настройка домашнего экрана / Скриншот с презентации Apple
- Обновленный Центр управления с несколькими страницами. Появилась новая "Галерея элементов управления", которая позволит сторонним разработчикам создавать собственные виджеты для Центра управления (шторка меню, которая появляется сверху). Так, условный сервис доставки сможет сделать собственный виджет для отображения деталей о заказе, или такси покажет время прибытия машины. И все это не на рабочем столе, а в панели управления. Пользователь сможет менять размеры блоков и их форму.
- Вы также сможете поменять элементы управления на экране блокировки, заменив иконки фонарика и камеры на что-то другое.
- iOS 18 поддерживает блокировку доступа к отдельным приложениям с помощью Face ID.
- Приложение "Сообщения" теперь поддерживает отправку сообщений по расписанию. То есть вы можете выставить конкретное время, когда ваше сообщение отправится. Подобная функция уже есть в Telegram.
- Кроме того, в приложении "Сообщения" появляется возможность форматирования текста – жирный, курсив, подчеркнутый и зачеркнутый текст. К этим опциям добавляются восемь спецэффектов, которые также можно применить к каждому сообщению отдельно: дрожание, цветение, пульсация, взрыв и прочее. Функция Tapbacks (реакции на сообщения) теперь поддерживает отправку любых эмодзи или стикеров как ответ на сообщение, но не только нескольких выбранных.
- Сообщение через спутник позволяет пользователям iPhone 14 и iPhone 15 отправлять сообщения в iMessage без Wi-Fi или мобильной связи, а также SMS через спутник.
- Почтовая программа: автоматическая категоризация писем, которая полностью выполняется на устройстве.
- Apple Maps добавляет детальные топографические карты, в том числе с поддержкой оффлайн.
- В Apple Wallet появляется функция Tap to Cash, которая позволяет легко отправлять деньги друзьям с помощью Apple Pay. Просто приблизив свой телефон к устройству другого человека и выбрав соответствующую функцию, вы можете мгновенно отправить деньги.
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Как работает Tap to Cash: видео
- Приложение "Журнал" теперь поддерживает запись вашего настроения и отслеживание целей, новое представление "Инсайты" и поддержку поиска.
- На iPhone появляется игровой режим, который минимизирует фоновую активность для обеспечения высокой частоты кадров. Также он уменьшает задержку при использовании игрового контроллера Bluetooth и задержку при использовании AirPods для аудио.
- По приложению "Фотографии", то Apple заявляет о крупнейшем редизайне за всю историю. Теперь он разработан для того, чтобы облегчить работу с растущими размерами библиотеки фотографий. Появилась новая возможность легко скрывать скриншоты. Новая функция "Коллекции" помогает отслеживать последние фотографии и предложения. Также вы можете группировать людей вместе. Новый интерфейс "Карусель" для ваших фотографий.
Обновленное приложение "Фотографии" / Скриншот с презентации Apple
Обновленное приложение "Фотографии" / Скриншот с презентации Apple
Обновленное приложение "Фотографии" / Скриншот с презентации Apple
- В iOS 18 будет добавлено RCS, то есть возможность получать сообщения из других приложений для сообщений.
- Новая программа Passwords для управления паролями.
- Переработанный экран Настроек.
Главное в iOS 18 / Фото Apple