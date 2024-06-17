Что произошло

Полицейский на видео управлял дорожным движением в городе Фуллертон, что в Калифорнии, США, после другого дорожно-транспортного происшествия с участием мотоциклиста, которое закончилось смертью. Его автомобиль "был с включенными аварийными световыми сигналами, а на дороге было установлено несколько сигнальных маячков, когда синяя Tesla врезалась в полицейский автомобиль, который блокировал движение", – говорится в сообщении.

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Благодаря быстрой реакции полицейского, который заметил встречный автомобиль и быстро отбежал на обочину, а также диспетчера полиции, который ехал с ним, потенциальную катастрофу удалось предотвратить,

– говорится далее в сообщении полиции.

Имя человека за рулем Tesla не называется, но полиция говорит, что он признался, что во время аварии разговаривал по мобильному телефону. Местный телеканал новостей показал кадры последствий аварии, на которых видно разбитую Tesla и полицейский автомобиль.

Местный телеканал показал сюжет с кадрами аварии: видео

Название функции "Full Self-Driving" (Полное самостоятельное вождение) Tesla недавно изменили на "Full Self-Driving (Supervised)" (Полное самостоятельное вождение (Под присмотром)), пытаясь дать понять, что водители не должны отвлекаться от дороги и полагаться на то, что эта технология обезопасит их от аварий, полностью взяв на себя все управление. Но генеральный директор Tesla Илон Маск, безусловно, продолжает посылать неоднозначные сообщения в этом направлении, в частности в прошлый четверг на собрании акционеров Tesla в Остине, штат Техас, где миллиардер рассказывал о том, насколько безопасной является функция FSD. Он также ранее проводил прямой эфир, показывая собственное пользование FSD на дороге.

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Компания Tesla не комментирует эту ситуацию. Но она, безусловно, проведет расследование. Особенно учитывая то, что она не так давно находилась под следствием американского дорожного регулятора из-за 11 аварий, произошедших по похожему сценарию: электромобили Tesla по каким-то причинам игнорировали проблесковые маячки (возможно, камеры были ими ослеплены), и врезались в машины медиков, пожарных и полиции. При этом в момент столкновения якобы была включена технология Full Self-Driving.