Видео демонстрирует 20-минутную поездку из Саусалито в Сан-Франциско, преимущественно извилистыми, покрытыми листьями дорогами. Большую часть пути Tesla ориентируется без вмешательства человека, что в очередной раз доказывает ее невероятные возможности.

А тем временем Из Tesla Cybertruck сделали стильный полицейский автомобиль

Однако плавную поездку прервала неожиданная помеха на обычной дороге, которую пришлось перекрыть из-за работ в этой зоне. Дорожный рабочий, одетый в ярко-оранжевое защитное снаряжение и со знаком STOP, сбил систему FSD с толку.

Как поступила Tesla

На видео прекрасно заметно, что приближаясь к рабочему, автомобиль колеблется, а затем немного отклоняется влево, будто пытаясь объехать препятствие – явное нарушение правил дорожного движения.

Tesla не сориентировалась на дороге: смотрите видео

Несколько напряженных секунд автомобиль остается неподвижным посреди дороги, пересекая желтую среднюю линию, в то время, как строитель жестами настойчиво просит его отъехать в сторону. Патовая ситуация разрешается только тогда, когда с противоположной стороны появляется другая машина, что заставляет Вудса вручную направить Tesla вправо, чтобы пропустить встречное транспортное средство.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Реакция на видео

Как и любой другой промах Tesla, это видео не осталось незамеченным. Дэн О'Дауд, предприниматель и ярый критик Tesla, напрямую обратился к генеральному директору Tesla Илону Маску в X с суровым посланием:

Ваше дефектное программное обеспечение должно быть запрещено на дорогах общего пользования.

Проблема на которую стоит обратить внимание

Эти эпизоды подчеркивают важную проблему с технологией беспилотного вождения: хотя в целом она компетентна в стандартных условиях, она часто требует вмешательства водителя во время непредсказуемых сценариев.

Строительные зоны, нестабильные схемы движения и визуально запутанная среда, кажется, бросают вызов текущим возможностям автономных систем, на которые до сих пор нет возможности положиться полностью.

Несмотря на растущее количество инцидентов и расследования, проводимых федеральными органами власти, беспилотные автомобили Tesla продолжают работать на дорогах общего пользования.

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Это поднимает важный вопрос о более широком влиянии на безопасность дорожного движения. Поскольку в этом масштабном эксперименте невольно участвуют водители, пешеходы и дорожные работники, которые не являются владельцами автомобилей Tesla, то дебаты о том, повысят ли эти технологии безопасность, или создадут новые риски, усиливаются.