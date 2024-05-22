Как утверждает водитель, автомобиль был в режиме полного автономного вождения (FSD). Более того, это уже не первый подобный случай, когда он сталкивается с тревожным инцидентом именно на железнодорожном переезде. Вероятно, именно этот факт и спас ему жизнь, потому что он был частично готов, что это может повториться.

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Что случилось

Я владею своей Tesla меньше года, и за последние шесть месяцев она дважды пыталась въехать прямо в поезд, проезжавший мимо, находясь в режиме FSD,

– написал в воскресенье пользователь форума под ником Craig Doty II из Камдена, штат Огайо, США.

По его словам, последний инцидент произошел 8 мая 2024 года. Он также имеет запись с видеорегистратора и, как можно увидеть, с бортовых камер автомобиля.

Момент, когда Tesla едва не столкнулась с вагонами: видео

На видео можно увидеть, что, хотя в тот день и было туманно, вагоны в движении стали заметны за много метров. Но машина приближается, даже не думая сбрасывать скорость или остановиться. В последний момент водитель сворачивает направо, направляя Tesla в шлагбаум.

Другой ракурс инцидента: видео

Комментаторы на форуме в основном задавали логические вопросы, пытаясь узнать больше о том, почему это могло произойти. Но некоторые выразили скептицизм относительно того, что автор видео на самом деле использовал FSD.

Относительно этой технологии в последнее время возникает немало споров. Одни обвиняют ее в том, она не уберегла от аварии или даже сама спровоцировала ее, другие же пытаются на своем примере доказать безопасность автопилота. В одном из случаев владелец электромобиля Tesla даже поставил собственного ребёнка на пути машины, чтобы показать, что она останавливается, когда обнаруживает человека.

Craig Doty II отверг скептицизм, сказав, что по большей части FSD работает просто замечательно, но с момента покупки автомобиля у него было два случая, которые вызвали беспокойство.

Оба инцидента произошли на разных железнодорожных переездах, где я был первым автомобилем на пути. Каждое утро мне приходится преодолевать 55 миль в одну сторону, и 98% времени FSD делает именно то, что должен делать,

– пишет он.



Tesla после аварии / Фото Craig Doty II

Некоторые из комментаторов предположили, что автор видео, возможно, использует менее сложную версию FSD, которая больше похожа на круиз-контроль. Но он продолжает утверждать, что не пытается заниматься "страховым мошенничеством", утверждая, что это было в FSD. Он добавляет, что его "очень беспокоит то, что система FSD дважды не смогла распознать поезд, пересекающий железнодорожные пути".