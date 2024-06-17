Що сталося

Поліціянт на відео керував дорожнім рухом у місті Фуллертон, що в Каліфорнії, США, після іншої дорожньо-транспортної пригоди за участю мотоцикліста, яка закінчилася смертю. Його автомобіль "був з увімкненими аварійними світловими сигналами, а на дорозі було встановлено кілька сигнальних маячків, коли синя Tesla врізалася в поліцейський автомобіль, який блокував рух", – йдеться у повідомленні.

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Завдяки швидкій реакції поліцейського, який помітив зустрічний автомобіль і швидко відбіг на узбіччя, а також диспетчера поліції, який їхав з ним, потенційній катастрофі вдалося запобігти,

– йдеться далі в повідомленні поліції.

Ім'я людини за кермом Tesla не називається, але поліція каже, що він зізнався, що під час аварії розмовляв по мобільному телефону. Місцевий телеканал новин показав кадри наслідків аварії, на яких видно розбиту Tesla і поліцейський автомобіль.

Місцевий телеканал показав сюжет із кадрами аварії: відео

Назву функції "Full Self-Driving" (Повне самостійне водіння) Tesla нещодавно змінили на "Full Self-Driving (Supervised)" (Повне самостійне водіння (Під наглядом)), намагаючись дати зрозуміти, що водії не повинні відволікатися від дороги й покладатися на те, що ця технологія убезпечить їх від аварій, повністю перебравши на себе все управління. Але генеральний директор Tesla Ілон Маск, безумовно, продовжує надсилати неоднозначні повідомлення в цьому напрямку, зокрема у минулий четвер на зборах акціонерів Tesla в Остіні, штат Техас, де мільярдер розповідав про те, наскільки безпечною є функція FSD. Він також раніше проводив прямий ефір, показуючи власне користування FSD на дорозі.

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Компанія Tesla не коментує цю ситуацію. Але вона, безумовно, проведе розслідування. Особливо зважаючи на те, що вона не так давно знаходилася під слідством американського дорожного регулятора через 11 аварій, що сталися на схожим сценарієм: електромобілі Tesla з якихось причин ігнорували проблискові маячки (можливо, камери були ними засліплені), і врізалися в машини медиків, пожежників та поліції. При цьому в момент зіткнення нібито була ввімкнена технологія Full Self-Driving.