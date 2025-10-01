Samsung і SK Hynix подтвердили, что масштабируют производство памяти для OpenAI и готовы поставлять около 900 тысяч пластин в месяц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OpenAI

Что известно о сотрудничестве?

Stargate – один из самых амбициозных проектов OpenAI, направлен на создание новой инфраструктуры для обучения и развертывания передовых AI-моделей. Чтобы реализовать его, компании нужны огромные объемы вычислительных мощностей и соответственно – полупроводников.

Как сообщает The Verge, такие объемы подчеркивают беспрецедентный уровень аппетитов компании к вычислительным ресурсам.

Кроме поставок чипов, стороны ведут переговоры об открытии двух дата-центров у Южной Корее. Samsung также заявила, что рассматривает идею "плавучих дата-центров", которые могут снизить затраты и сократить выбросы углерода.

Это партнерство является частью более широкой стратегии OpenAI по укреплению вычислительной базы. В прошлом месяце Nvidia объявила о планах инвестировать до 100 миллиардов долларов в компанию, чтобы поддержать ее масштабирование.

Почему Nvidia инвестировала 100 миллиардов долларов в OpenAI?

Согласно договоренностям, Nvidia постепенно инвестирует в OpenAI до $100 млрд – финансирование будет предоставляться по мере ввода в эксплуатацию новых дата-центров. В рамках соглашения Nvidia станет приоритетным стратегическим партнером OpenAI в сфере вычислительной и сетевой инфраструктуры.

Партнерство с Nvidia стало следующим шагом после изменений в отношениях OpenAI и Microsoft. Ранее Microsoft оставалась единственным поставщиком вычислительных ресурсов для компании, инвестировав более $13 млрд. Однако в начале года стороны согласились, что в дальнейшем OpenAI сможет работать и с другими партнерами, а Microsoft будет сохранять лишь “право первого отказа”.