Витрати на розвиток ШІ зростають?

Про це пише Financial Times з посиланням на дані Morgan Stanley, передає 24 Канал. За прогнозами, близько 50% з прогнозованих 2,9 трильйонів інвестицій у створення та розвиток ШІ профінансують саме так звані "гіпермасштабні компанії", як от Google, Amazon, Microsoft та Meta.

Витрати на центри обробки даних стрімко зростають:

у 2024 році – понад 350 мільярдів доларів,

у 2026 році – вже понад 400 мільярдів доларів.

Традиційно ці компанії фінансували інфраструктуру для хмарних сервісів (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) за рахунок власних коштів. Але масштабні потреби генеративного ШІ змушують залучати зовнішні інвестиції.

Зауважте. Минулого року внутрішні грошові потоки покривали витрати близько 200 мільярдів доларів, однак цього року ця сума подвоїться, а в 2026-му зросте ще більше.

Який прогноз витрат?

Morgan Stanley прогнозує, що до 2029 року глобальні витрати на центри обробки даних сягнуть 3 трильйони доларів: