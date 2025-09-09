На чем сосредоточатся компании?

Более 70% бизнеса новой компании будет сосредоточено на добыче меди – ключевого металла для электромобилей, возобновляемой энергетики и цифровых технологий, сообщает пресс-служба Anglo American, пишет 24 Канал. Кроме того, Anglo Teck будет иметь сильные позиции в производстве высококачественной железной руды и цинка.

Среди основных активов – шесть медных шахт в Чили, Перу и Канаде, а также один из крупнейших в мире цинковых рудников в США. Anglo Teck также продолжит разработку крупных проектов в Канаде, Чили, Перу, Мексике, США и Финляндии.

Штаб-квартира компании будет располагаться в Ванкувере, а офисы останутся в Лондоне и Йоханнесбурге.

По оценкам компаний, ежегодная экономия от объединения достигнет 800 миллионов долларов. С 2030 года интеграция чилийских месторождений Collahuasi и Quebrada Blanca может обеспечить дополнительную годовую прибыль около 1,4 миллиарда долларов и добычу примерно 175 000 тонн меди.

Какие условия сделки?

Перед завершением сделки акционеры Anglo American получат специальные дивиденды 4,5 миллиарда долларов (около 4,19 долларов на акцию). В новой компании акционеры Anglo American будут владеть 62,4% акций, а Teck – 37,6%.

Anglo Teck будет представлена на ведущих фондовых биржах мира: Лондонской, Йоханнесбургской, Торонтской и Нью-Йоркской. Руководство компании будет состоять из представителей обеих компаний: CEO станет Дункан Ванблад (Anglo American), его заместителем – Джонатан Прайс (Teck), финансовым директором – Джон Гизли, председателем совета директоров – Шейла Мюррей.

Слияние еще должно получить необходимые разрешения регуляторов и ожидается, что завершится в течение 12 – 18 месяцев.

Что этому предшествовало?

Ранее Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший производитель платины в мире, сообщала о падении прибыли и выручки в 2023 году и предупреждала о возможном увольнении более 4,3 тысяч работников.