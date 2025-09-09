На чому зосередяться компанії?

Більше 70% бізнесу нової компанії буде зосереджено на видобутку міді – ключового металу для електромобілів, відновлюваної енергетики та цифрових технологій, повідомляє пресслужба Anglo American, пише 24 Канал. Крім того, Anglo Teck матиме сильні позиції у виробництві високоякісної залізної руди та цинку.

Серед основних активів – шість мідних шахт у Чилі, Перу та Канаді, а також один із найбільших у світі цинкових рудників у США. Anglo Teck також продовжить розробку великих проєктів у Канаді, Чилі, Перу, Мексиці, США та Фінляндії.

Штаб-квартира компанії розташовуватиметься у Ванкувері, а офіси залишаться у Лондоні та Йоганнесбурзі.

За оцінками компаній, щорічна економія від об'єднання сягне 800 мільйонів доларів. З 2030 року інтеграція чилійських родовищ Collahuasi та Quebrada Blanca може забезпечити додатковий річний прибуток близько 1,4 мільярди доларів та видобуток приблизно 175 000 тонн міді.

Які умови угоди?

Перед завершенням угоди акціонери Anglo American отримають спеціальні дивіденди 4,5 мільярди доларів (близько 4,19 доларів на акцію). У новій компанії акціонери Anglo American володітимуть 62,4% акцій, а Teck – 37,6%.

Anglo Teck буде представлена на провідних фондових біржах світу: Лондонській, Йоганнесбурзькій, Торонтській та Нью-Йоркській.

Хто очолить компанію?

Керівництво компанії складатиметься з представників обох компаній: CEO стане Дункан Ванблад (Anglo American), його заступником – Джонатан Прайс (Teck), фінансовим директором – Джон Гізлі, головою ради директорів – Шейла Мюррей.

Зауважте. Злиття ще має отримати необхідні дозволи регуляторів і очікується, що завершиться впродовж 12 – 18 місяців.

Що цьому передувало?

Раніше Anglo American Platinum (Amplats), найбільший виробник платини у світі, повідомляла про падіння прибутку та виручки у 2023 році і попереджала про можливе звільнення понад 4,3 тисячі працівників.