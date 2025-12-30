Які характеристики отримали Honor Win і Win RT?

За даними виробника, повного заряду новинок достатньо для 16 годин безперервної гри, 31 години перегляду відео або 10 годин відеозйомки. Обидва смартфони підтримують швидку дротову зарядку потужністю 100 ватів, а старша модель Honor Win додатково отримала бездротову зарядку на 80 ватів, пише 24 Канал з посиланням на FoneArena.

Апарати оснастили однаковими 17,3-сантиметровими OLED-дисплеями з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення 185 Гц.

Honor Win працює на новітньому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Модель Win RT отримала минулорічний Snapdragon 8 Elite.

Для охолодження в обох моделях використовується активна система з вбудованою турбіною в модулі камер.

Корпуси виготовлені зі скловолокна та відповідають стандарту захисту IP69.

Камери

Щодо камер, то Honor Win має три сенсори на задній панелі – основний на 50 мегапікселів, телеоб'єктив на 50 мегапікселів та ультраширококутний модуль на 12 мегапікселів.

У версії Win RT телеоб'єктив відсутній.

Фронтальна камера в обох пристроях має роздільну здатність 50 мегапікселів.



Honor Win RT / Фото Honor

Ціни та доступність

Вартість Honor Win RT стартує від 385 доларів, а Honor Win – від 560 доларів. Базова конфігурація включає 12 гігабайтів оперативної та 256 гігабайтів вбудованої пам'яті.

Поки невідомо, коли смартфони з'являться за межами Китаю.



Основні характеристики Honor Win і Win RT / Фото Honor

А що інші виробники?

Варто зазначити, що вже у 2026 році акумулятори на 10 000 міліампер-годин можуть стати нормою для смартфонів середнього класу. За інформацією інсайдера Digital Chat Station, технологія готова до масового виробництва, а Xiaomi та Honor уже тестують відповідні пристрої – ймовірно, це майбутні моделі серій Honor Power і Redmi Turbo.

Утім, такі батареї займають багато місця всередині корпусу, тому виробникам доведеться йти на компроміси – встановлювати менш потужні процесори та спрощені камери або збільшувати загальний розмір смартфона.

Водночас інсайдер запевняє, що 10 000 міліампер-годин – далеко не межа. Для порівняння, популярні флагмани на кшталт Samsung Galaxy S25 Ultra досі комплектуються акумуляторами на 5000 міліампер-годин, і ця ситуація навряд чи зміниться у наступному поколінні Galaxy S26 Ultra.