Какие характеристики получили Honor Win и Win RT?

По данным производителя, полного заряда новинок достаточно для 16 часов непрерывной игры, 31 часа просмотра видео или 10 часов видеосъемки. Оба смартфона поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 100 ватт, а старшая модель Honor Win дополнительно получила беспроводную зарядку на 80 ватт, пишет 24 Канал со ссылкой на FoneArena.

Смотрите также Этот смартфон разочаровал экспертов: его цена не соответствует характеристикам

Аппараты оснастили одинаковыми 17,3-сантиметровыми OLED-дисплеями с разрешением 1.5K и частотой обновления 185 Гц.

Honor Win работает на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Модель Win RT получила прошлогодний Snapdragon 8 Elite.

Для охлаждения в обеих моделях используется активная система со встроенной турбиной в модули камер.

Корпуса изготовлены из стекловолокна и соответствуют стандарту защиты IP69.

Камеры

Относительно камер, то Honor Win имеет три сенсора на задней панели – основной на 50 мегапикселей, телеобъектив на 50 мегапикселей и ультраширокоугольный модуль на 12 мегапикселей.

В версии Win RT телеобъектив отсутствует.

Фронтальная камера в обоих устройствах имеет разрешение 50 мегапикселей.



Honor Win RT / Фото Honor

Цены и доступность

Стоимость Honor Win RT стартует от 385 долларов, а Honor Win – от 560 долларов. Базовая конфигурация включает 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Пока неизвестно, когда смартфоны появятся за пределами Китая.



Основные характеристики Honor Win и Win RT / Фото Honor

А что другие производители?

Стоит отметить, что уже в 2026 году аккумуляторы на 10 000 миллиампер-часов могут стать нормой для смартфонов среднего класса. По информации инсайдера Digital Chat Station, технология готова к массовому производству, а Xiaomi и Honor уже тестируют соответствующие устройства – вероятно, это будущие модели серий Honor Power и Redmi Turbo.

Впрочем, такие батареи занимают много места внутри корпуса, поэтому производителям придется идти на компромиссы – устанавливать менее мощные процессоры и упрощенные камеры или увеличивать общий размер смартфона.

В то же время инсайдер уверяет, что 10 000 миллиампер-часов – далеко не предел. Для сравнения, популярные флагманы вроде Samsung Galaxy S25 Ultra до сих пор комплектуются аккумуляторами на 5000 миллиампер-часов, и эта ситуация вряд ли изменится в следующем поколении Galaxy S26 Ultra.