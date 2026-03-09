Команда бенчмарка AnTuTu подвела итоги тестирований производительности субфлагманских смартфонов за февраль 2026 года. Статистика сформирована на основе средних результатов, полученных пользователями в приложении AnTuTu Benchmark V11 в период с 1 по 28 февраля, рассказывает 24 Канал.

Какие смартфоны стали самыми мощными в среднем ценовом сегменте?

В перечень попали устройства верхнего среднего класса – так называемые субфлагманы, которые предлагают мощное "железо" за более низкую цену, чем полноценные флагманы.

В течение февраля этот сегмент не получил большого количества громких премьер, однако несколько новых моделей все же смогли быстро закрепиться в рейтинге. Самыми заметными новичками стали Honor Power 2, Redmi Turbo 5 и смартфоны серии Oppo Reno 15.

Honor Power 2



Honor Power 2 / Фото Honor

Первое место занял Honor Power 2. По итогам тестирований он набрал в среднем 2201537 баллов. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 8500 Elite, который использует архитектуру ядер Cortex-A725. С детальными характеристиками смартфона можно ознакомиться на платформе GSMArena.

Этот чип стал эволюцией предыдущего поколения, но получил повышенные рабочие частоты, что положительно повлияло на общую производительность, сообщает Mashable.

Еще одна заметная особенность модели – аккумулятор емкостью 10 080 мА-ч. Несмотря на такую большую батарею, производителю удалось сохранить тонкий корпус: толщина устройства составляет лишь 7,98 мм.

Oppo Reno 15 Pro и 15

Второе место в рейтинге занял Oppo Reno 15 Pro, который набрал 2113019 баллов. Модель оснащена процессором Dimensity 8400-Max, информирует Beebom Gadgets. Сразу за ним расположился Oppo Reno 15 – базовая версия серии, что использует тот же чипсет и демонстрирует средний результат 2 102 547 баллов.



Oppo Reno 15 Pro / Фото Oppo

Redmi Turbo 5

Еще один новичок рейтинга – Redmi Turbo 5. Смартфон получил процессор Dimensity 8500 Ultra и смог подняться на четвертое место с результатом 2 087 575 баллов.



Redmi Turbo 5 / Фото GSMArena

Какие еще смартфоны вошли в рейтинг Antutu?

Другие позиции в десятке занимают модели, которые появились на рынке раньше, но все еще остаются конкурентными по производительности.

Oppo Reno 14 Pro – пятое место с результатом 2 080 957 баллов;

– пятое место с результатом 2 080 957 баллов; iQOO Z10 Turbo – шестое место, 1 995 751 балл;

– шестое место, 1 995 751 балл; Redmi Turbo 4 – седьмое место, 1 964 441 балл;

– седьмое место, 1 964 441 балл; Oppo Reno 14 – восьмое место, 1 614 550 баллов;

– восьмое место, 1 614 550 баллов; Redmi Note 12 Turbo – девятое место, 1 304 873 балла;

– девятое место, 1 304 873 балла; OnePlus Turbo 6V с процессором Snapdragon 7s Gen 3 – десятое место с результатом 1 089 387 баллов.

Февральский рейтинг AnTuTu показывает четкую тенденцию: в сегменте субфлагманов сейчас доминируют процессоры MediaTek Dimensity серий 8500 и 8400. При этом несколько новых моделей смогли быстро войти в топ, что свидетельствует об очень быстром развитии производительности в среднем классе смартфонов.

