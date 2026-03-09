Команда бенчмарка AnTuTu підбила підсумки тестувань продуктивності субфлагманських смартфонів за лютий 2026 року. Статистика сформована на основі середніх результатів, отриманих користувачами у додатку AnTuTu Benchmark V11 у період з 1 по 28 лютого, розповідає 24 Канал.

Які смартфони стали найпотужнішими у середньому ціновому сегменті?

До переліку потрапили пристрої верхнього середнього класу – так звані субфлагмани, які пропонують потужне "залізо" за нижчу ціну, ніж повноцінні флагмани.

Упродовж лютого цей сегмент не отримав великої кількості гучних прем'єр, однак кілька нових моделей усе ж змогли швидко закріпитися у рейтингу. Найпомітнішими новачками стали Honor Power 2, Redmi Turbo 5 та смартфони серії Oppo Reno 15.

Honor Power 2



Honor Power 2 / Фото Honor

Перше місце посів Honor Power 2. За підсумками тестувань він набрав у середньому 2201537 балів. Смартфон працює на базі процесора MediaTek Dimensity 8500 Elite, який використовує архітектуру ядер Cortex-A725. З детальними характеристиками смартфона можна ознайомитися на платформі GSMArena.

Цей чип став еволюцією попереднього покоління, але отримав підвищені робочі частоти, що позитивно вплинуло на загальну продуктивність, повідомляє Mashable.

Ще одна помітна особливість моделі – акумулятор ємністю 10 080 мА-год. Попри таку велику батарею, виробнику вдалося зберегти тонкий корпус: товщина пристрою становить лише 7,98 мм.

Oppo Reno 15 Pro та 15

Друге місце у рейтингу посів Oppo Reno 15 Pro, який набрав 2113019 балів. Модель оснащена процесором Dimensity 8400-Max, інформує Beebom Gadgets. Одразу за ним розташувався Oppo Reno 15 – базова версія серії, що використовує той самий чипсет і демонструє середній результат 2 102 547 балів.



Oppo Reno 15 Pro / Фото Oppo

Redmi Turbo 5

Ще один новачок рейтингу – Redmi Turbo 5. Смартфон отримав процесор Dimensity 8500 Ultra і зміг піднятися на четверте місце із результатом 2 087 575 балів.



Redmi Turbo 5 / Фото GSMArena

Які ще смартфони ввійшли до рейтингу Antutu?

Інші позиції в десятці займають моделі, які з'явилися на ринку раніше, але все ще залишаються конкурентними за продуктивністю.

Oppo Reno 14 Pro – п'яте місце з результатом 2 080 957 балів;

– п'яте місце з результатом 2 080 957 балів; iQOO Z10 Turbo – шосте місце, 1 995 751 бал;

– шосте місце, 1 995 751 бал; Redmi Turbo 4 – сьоме місце, 1 964 441 бал;

– сьоме місце, 1 964 441 бал; Oppo Reno 14 – восьме місце, 1 614 550 балів;

– восьме місце, 1 614 550 балів; Redmi Note 12 Turbo – дев'яте місце, 1 304 873 бали;

– дев'яте місце, 1 304 873 бали; OnePlus Turbo 6V із процесором Snapdragon 7s Gen 3 – десяте місце з результатом 1 089 387 балів.

Лютневий рейтинг AnTuTu показує чітку тенденцію: у сегменті субфлагманів наразі домінують процесори MediaTek Dimensity серій 8500 та 8400. При цьому кілька нових моделей змогли швидко увійти до топу, що свідчить про дуже швидкий розвиток продуктивності у середньому класі смартфонів.

