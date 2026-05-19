Що приховує золотий корпус першого смартфона від Trump Mobile?

Історія появи смартфона Trump Mobile T1 почалась у червні минулого року, коли сини президента раптом анонсували новий бізнес. Пристрій рекламували як "патріотичну альтернативу великим технологічним компаніям" та обіцяли, що це буде телефон виключно американського виробництва. Проте шлях від гучних обіцянок до реального продукту виявився тернистим, пише Android Authority.

Компанія спочатку запевняла, що телефон вийде на ринок у серпні, а журналісти NBC News навіть внесли депозит у розмірі 100 доларів того ж місяця. Проте минуло дев'ять місяців, протягом яких було здійснено 12 телефонних дзвінків та надіслано незліченну кількість електронних листів без жодної відповіді. Лише в травні 2026 року, після чергового журналістського звіту, пристрої нарешті почали надходити представникам ЗМІ.

Перший на ринку огляд від NBC News розкрив чимало цікавих деталей:

Телефон має золотистий корпус, він вищий за iPhone 17 і пропонується за акційною ціною 499 доларів.

Технічні характеристики включають 512 гігабайтів вбудованої пам'яті та операційну систему Android.

Однією з головних особливостей є попередньо встановлений додаток соціальної мережі Truth Social.

Дизайн смартфона викликав чимало запитань в експертів. Хоча на задній панелі красується американський прапор, він має лише 11 смуг замість належних 13. Крім того, зовнішній вигляд пристрою суттєво відрізняється від початкових рендерів, які нагадували iPhone 16 Pro або Galaxy S25 Ultra. Теперішній силует пристрою майже ідентичний тайванському смартфону HTC U24 Pro.

Він виглядає дуже схожим. Він має дуже характерну форму. Так, це виглядає дійсно схоже. Поки що вони виглядають майже ідентичними,

– прокоментували фахівці, порівнюючи Trump Mobile T1 з моделлю від HTC.



Смартфон HTC U24 Pro не схожий на смартфон Трампа своєю камерою, але оглядачі стверджують, що це саме він / Фото Arstayl

Окрему увагу привернула наявність 3,5-міліметрового роз'єму для навушників, що є рідкістю для сучасних флагманів. "Я бачив людей у Нью-Йорку в дротових навушниках, тож, можливо, це знову популярно", – зазначив кореспондент NBC News Брайан Чунг. Експерти припускають, що наявність такого "ретро-елемента" лише підтверджує теорію про використання готової старої платформи іншого виробника.

Більше не продукт США

Найбільші зміни торкнулися позиціонування продукту. Якщо спочатку на сайті стверджувалося, що телефон буде "виготовлений у США", то згодом цю інформацію видалили, замінивши на "американський гордий дизайн". На самій коробці тепер зазначено: "З гордістю зібрано в США".

Брайан Чунг пояснив, що це має серйозні юридичні наслідки згідно з правилами Федеральної торгової комісії (FTC):

Це залежить від деталей. Якщо ви кажете "зібрано в США", це означає, що деталі могли надійти з-за кордону, але якщо значна частина збірки відбулася в США, тоді ви можете так говорити,

– каже журналіст.

Наразі представники Trump Mobile не надали роз'яснень щодо специфічного дизайну прапора чи точного відсотка американських комплектуючих у пристрої. Білий дім також не підтвердив, чи користується сам президент смартфоном, що носить його ім'я.

Повний огляд смартфона Trump Mobile T1 від каналу NBC News: дивіться відео

У 2025 році родина Дональда Трампа офіційно оголосила про запуск нового телекомунікаційного бренду під назвою Trump Mobile. Центральним елементом проєкту став смартфон T1 Phone – золотистий Android-пристрій, який позиціонували як "американський" телефон для прихильників ідеї економічного націоналізму та повернення виробництва до США, пише CNBC.

Презентацію провели Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп у Trump Tower. Сам Дональд Трамп безпосередньо не виходив на сцену як технічний засновник смартфона, однак бренд активно використовував його ім'я, політичний імідж і головні гасла MAGA-руху. Телефон рекламували як "створений для справжніх американців", а мобільний тариф "The 47 Plan" за 47,45 долара на місяць прямо відсилав до того, що Трамп був 45-м і 47-м президентом США.

Під час анонсу компанія заявляла, що смартфон буде "Made in USA", тобто вироблений у США. Це була одна з ключових маркетингових тез. Представники Trump Mobile стверджували, що телефон створюють американські інженери, а виробництво нібито локалізують у країні. На старті T1 Phone оцінювали у 499 доларів.

Смартфон мав отримати Android 15, AMOLED-дисплей із частотою 120 герців, акумулятор ємністю 5000 міліампер-годин і камери на 50 мегапікселів. Варто зазначити, що NBC News не каже, чи відповідають ці характеристики дійсності, помітив 24 Канал.

Однак майже одразу після презентації технічні аналітики та журналісти почали сумніватися у правдивості заяв про американське виробництво. Експерти звернули увагу, що США фактично не мають масштабної інфраструктури для повного циклу виробництва сучасних смартфонів. Більшість компонентів для таких пристроїв – дисплеї, процесори, камери, акумулятори – виробляються в Азії, насамперед у Китаї, Тайвані та Південній Кореї.

Швидке перевзування у повітрі

Згодом Trump Mobile почала змінювати формулювання на сайті. Замість прямої фрази "Made in USA" там з'явилися розмитіші заяви на кшталт "American-Proud Design" або "assembled in Miami". Фактично компанія перейшла від обіцянки повністю американського смартфона до тверджень про часткове складання у США.

Додатковий скепсис виник через схожість T1 Phone з уже існуючими китайськими моделями. Частина журналістів та техноблогерів припустила, що йдеться про ребрендинг готового азійського смартфона з косметичними змінами дизайну. Особливо часто згадували подібність до моделей компанії Wingtech і деяких смартфонів HTC, пише TechRadar.

Проєкт також супроводжувався затримками. Телефон кілька разів переносили, а клієнти, які внесли передзамовлення по 100 доларів, місяцями не отримували пристрої. У 2026 році компанія навіть оновила умови користування, додавши пункт, що депозит не гарантує виробництва чи доставки смартфона. Це викликало хвилю критики та підозр у тому, що проєкт може так і не вийти на ринок у початковому вигляді, пише People.

Нова економічна політика Трампа і як сюди вписується смартфон

Попри проблеми, сама ідея Trump Phone добре вписувалася у ширшу економічну політику Трампа. Ще під час своїх президентських кампаній він регулярно критикував Apple та інші американські технологічні компанії за перенесення виробництва до Китаю. Трамп роками просував тезу, що США втратили промислову незалежність і мають повернути виробництво електроніки, мікрочипів та смартфонів на власну територію.

Смартфон T1 став своєрідною демонстрацією цієї ідеології, прикладом для інших, як помітив 24 Канал. Навіть якщо реальне виробництво залишалося азійським або частково азійським, маркетинг будувався саме навколо концепції "американського смартфона". Це була спроба створити альтернативу Apple і Samsung для консервативної аудиторії, яка підтримує економічний протекціонізм та політику локалізації виробництва.

Що відомо про компанію HTC у 2026 році: де вона зараз, що виробляє, на яких ринках працює?

На цьому фоні цікаво виглядає історія компанії HTC, яку часто згадували у контексті дизайну Trump Phone. HTC у 2026 році вже давно не є гігантом смартфонного ринку, яким компанія була у 2010-х роках. Колись саме HTC випускала одні з найвідоміших Android-смартфонів і навіть створила перший комерційний Android-пристрій HTC Dream, нагадує 24 Канал.

Після втрати позицій на ринку смартфонів компанія змінила стратегію. У 2026 році HTC працює насамперед у сфері XR – віртуальної та доповненої реальності. Головним напрямком став бренд Vive, під яким компанія виробляє VR-гарнітури, корпоративні XR-рішення, програмне забезпечення для метавсесвітів і бізнес-системи для навчання та промисловості.

HTC також продовжує випускати смартфони, але вже у значно менших масштабах. Основний фокус – окремі ринки Азії, насамперед Тайвань. Компанія іноді випускає середньобюджетні Android-моделі та експериментальні пристрої для VR-екосистеми, однак глобально конкурувати з Apple, Samsung чи Xiaomi вона вже не може.

Фінансово HTC існує завдяки диверсифікації. Частину мобільного бізнесу раніше викупила Google, отримавши доступ до інженерів HTC для розвитку Pixel. Зараз компанія намагається утримуватися на ринку через VR, корпоративні XR-послуги та нові AI-пристрої. Смартфони вже не є основою її бізнесу, але бренд досі лишається впізнаваним серед користувачів Android старшої генерації.