Редакція 24 Каналу розібрала 7 найцікавіших смартфонів, які особливо виділялися на стендах виставки завдяки оригінальним та інноваційним рішенням.

Honor Magic V6

Однією з найбільш помітних новинок виставки став складаний флагман Honor Magic V6. Це преміальний пристрій із потужним процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, який працює разом із до 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем до 512 ГБ.



Honor Magic V6 / Фото Future / Alex Walker-Todd

Особливо вражає акумулятор: тут використовується кремній-вуглецева батарея на 6600 мА-год із підтримкою швидкої зарядки 80 Вт по кабелю та 66 Вт бездротово. Для складаного смартфона це дуже великий запас енергії.

Magic V6 також вирізняється тонким корпусом – 8,75 мм у складеному вигляді та лише 4 мм у розкладеному. Усередині встановлений 7,95-дюймовий LTPO AMOLED дисплей, а зовні – 6,52-дюймовий екран.

За словами журналістів, які змогли першими випробувати девайс, складка на екрані майже непомітна. Цю особливість компанія затизерила перед презентацією пристрою, зазначало видання 9to5google.

Фотосистема складається з трьох камер:

50 МП основна;

64 МП телефото;

50 МП ультраширока.

Спереду встановлена фронтальна камера на 20 МП. Попри відсутність популярних нині 200-мегапіксельних сенсорів, якість фото оцінюють як дуже високу.

Tecno Camon 50 Ultra

Флагман Tecno Camon 50 Ultra справив сильне враження як модель, що фактично знаходиться між середнім сегментом і топовими смартфонами.



Tecno Camon 50 Ultra / Фото Tecno

Головною особливістю став великий 6,78-дюймовий AMOLED-екран із частотою оновлення 144 Гц і роздільною здатністю 1208x2644 пікселів. Панель підтримує 2160 Гц PWM-димінг, що робить зображення більш плавним і точним, як повідомляє Tecno.

У смартфоні використовується камера Sony LYT-700C на 50 МП, яка добре працює в різних умовах, особливо під час нічної зйомки. Також встановлені:

50 МП телефото з 3-кратним оптичним зумом;

8 МП ультраширокий модуль;

50 МП фронтальна камера.

Телефото підтримує збільшення до 60X, а технологія AI Super Zoom допомагає покращувати кадри при великому масштабуванні.

Смартфон активно використовує функції штучного інтелекту. Серед них:

AI Auto Zoom для автоматичного кадрування;

для автоматичного кадрування; FlashSnap – технологія, що може зробити фото ще до натискання кнопки спуску.

Це дозволяє знімати чіткі кадри рухомих об'єктів. Акумулятор на 6500 мА-год забезпечує повний день роботи, а зарядка потужністю 45 Вт допомагає швидко відновити заряд. За продуктивність відповідає процесор Dimensity 7400.

Motorola Razr Fold

Motorola вперше показала Razr Fold ще на CES 2026, але повноцінну презентацію провела вже на MWC.



Motorola Razr Fold / Фото Motorola

Смартфон отримав процесор Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ накопичувача. Акумулятор має ємність 6000 мА-год – це більше, ніж у деяких інших складаних моделей на ринку, розповідає GSMArena.

Зовнішній дисплей – 6,6 дюйма з частотою 165 Гц і роздільною здатністю 2520x1080 пікселів. Після розкладання смартфон відкриває внутрішній 8,1-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2484x2232 і частотою 120 Гц. Яскравість може досягати 6200 ніт.

Фотосистема включає три камери по 50 МП:

основну;

ультрашироку;

телефото з 3-кратним зумом.

Це перший складаний смартфон Motorola у такому форм-факторі, і він виглядає як серйозний конкурент іншим моделям.

Honor Robot Phone

Один із найбільш незвичних пристроїв виставки – концептуальний Honor Robot Phone. Головна особливість пристрою – висувна камера з роботизованою стійкою, яка має чотири ступені свободи.



Honor Robot Phone / Фото Honor

Коли модуль підіймається, він може рухатися і реагувати на користувача: кивати, повертатися, слідкувати за людиною. Під час презентації також згадувалося, що смартфон може взаємодіяти з музикою.

Пристрій активно використовує функції штучного інтелекту, про що Honor розповіла додатково:

AI Object Tracking – автоматичне відстеження об'єктів;

– автоматичне відстеження об'єктів; AI Spinshots – ефекти для відео з поворотами на 90 і 180 градусів.

Концепція поєднує смартфон і екшн-камеру. Поки що це скоріше експериментальний пристрій.

Honor Robot Phone – дивіться відео:

Vivo X300 Ultra

Vivo також привернула увагу камерофоном X300 Ultra. Основний акцент тут зроблено на фотоможливостях. Смартфон отримав телефото-камеру на 200 МП з об'єктивом 400 мм, який забезпечує приблизно 17-кратний оптичний зум, про що детально розповідає Vivo на окремій сторінці смартфона.



Vivo X300 Ultra / Фото Mashable

На виставці його демонстрували разом із професійною відеосистемою: кріпленнями для мікрофонів, освітленням та системою охолодження.

За попередніми витоками, смартфон може отримати:

процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5;

до 1 ТБ пам'яті,

16 ГБ RAM,

акумулятор 7000 мА-год;

швидку зарядку 100 Вт.

Також очікується два 200-МП сенсори та 50-МП ультраширока камера. Глобальний запуск прогнозують у квітні.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Ще один потужний камерофон – Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем до 1 ТБ.

Акумулятор має ємність 6000 мА-год із підтримкою швидкої зарядки: 90 Вт по кабелю 50 Вт бездротово Основна особливість – камера. З більш детальними характеристиками смартфона можна ознайомитися на спеціальній сторінці смартфона на порталі GSMArena.

Система включає:

200 МП перископ-телефото;

50 МП основний сенсор формату 1 дюйм;

50 МП ультрашироку камеру.

Для смартфона також передбачені два набори аксесуарів Photography Kit. Базовий варіант виглядає як тонкий чохол із кнопкою спуску, а Photography Kit Pro додає великий хват і додатковий акумулятор на 2000 мА-год.

Nubia Neo 5 GT

Nubia традиційно привозить на MWC ігрові смартфони, і цього року головною новинкою став Neo 5 GT. Пристрій працює на процесорі MediaTek Dimensity 7400 і Android 16. У ньому встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті та до 512 ГБ сховища, зазначає ZTE.



Nubia Neo 5 GT / Фото Nubia

Спереду розташований 6,8-дюймовий AMOLED-екран із частотою 144 Гц, роздільною здатністю 1.5K та максимальною яскравістю 4500 ніт.

Камери тут не головне:

основний модуль має 50 МП;

другий сенсор допоміжний.

Зате смартфон отримав цілий набір функцій для геймерів: активний вентилятор охолодження, велика випарна камера, сенсорні плечові кнопки Neo Triggers 5.0 з частотою 550 Гц та частотою запитів дотику 3049 Гц. Акумулятор тут на 6120 мА-год і він підтримує швидку зарядку 80 Вт.