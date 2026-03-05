Редакция 24 Канала разобрала 7 самых интересных смартфонов, которые особенно выделялись на стендах выставки благодаря оригинальным и инновационным решениям.

Honor Magic V6

Одной из самых заметных новинок выставки стал складной флагман Honor Magic V6. Это премиальное устройство с мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, который работает вместе с до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ.



Honor Magic V6 / Фото Future / Alex Walker-Todd

Особенно впечатляет аккумулятор: здесь используется кремний-углеродная батарея на 6600 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт по кабелю и 66 Вт по беспроводной связи. Для складного смартфона это очень большой запас энергии.

Magic V6 также отличается тонким корпусом – 8,75 мм в сложенном виде и всего 4 мм в разложенном. Внутри установлен 7,95-дюймовый LTPO AMOLED дисплей, а снаружи – 6,52-дюймовый экран.

По словам журналистов, которые смогли первыми испытать девайс, складка на экране почти незаметна. Эту особенность компания затизерила перед презентацией устройства, отмечало издание 9to5google.

Фотосистема состоит из трех камер:

50 МП основная;

64 МП телефото;

50 МП ультраширокая.

Спереди установлена фронтальная камера на 20 МП. Несмотря на отсутствие популярных ныне 200-мегапиксельных сенсоров, качество фото оценивают как очень высокое.

Tecno Camon 50 Ultra

Флагман Tecno Camon 50 Ultra произвел сильное впечатление как модель, фактически находящаяся между средним сегментом и топовыми смартфонами.



Tecno Camon 50 Ultra / Фото Tecno

Главной особенностью стал большой 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1208x2644 пикселей. Панель поддерживает 2160 Гц PWM-диминг, что делает изображение более плавным и точным, как сообщает Tecno.

В смартфоне используется камера Sony LYT-700C на 50 МП, которая хорошо работает в различных условиях, особенно во время ночной съемки. Также установлены:

50 МП телефото с 3-кратным оптическим зумом;

8 МП ультраширокий модуль;

50 МП фронтальная камера.

Телефото поддерживает увеличение до 60X, а технология AI Super Zoom помогает улучшать кадры при большом масштабировании.

Смартфон активно использует функции искусственного интеллекта. Среди них:

AI Auto Zoom для автоматического кадрирования;

для автоматического кадрирования; FlashSnap – технология, что может сделать фото еще до нажатия кнопки спуска.

Это позволяет снимать четкие кадры движущихся объектов. Аккумулятор на 6500 мА-ч обеспечивает полный день работы, а зарядка мощностью 45 Вт помогает быстро восстановить заряд. За производительность отвечает процессор Dimensity 7400.

Motorola Razr Fold

Motorola впервые показала Razr Fold еще на CES 2026, но полноценную презентацию провела уже на MWC.



Motorola Razr Fold / Фото Motorola

Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ накопителя. Аккумулятор имеет емкость 6000 мА-ч – это больше, чем у некоторых других складных моделей на рынке, рассказывает GSMArena.

Внешний дисплей – 6,6 дюйма с частотой 165 Гц и разрешением 2520x1080 пикселей. После раскладывания смартфон открывает внутренний 8,1-дюймовый дисплей с разрешением 2484x2232 и частотой 120 Гц. Яркость может достигать 6200 нит.

Фотосистема включает три камеры по 50 МП:

основную;

ультраширокую;

телефото с 3-кратным зумом.

Это первый складной смартфон Motorola в таком форм-факторе, и он выглядит как серьезный конкурент другим моделям.

Honor Robot Phone

Одно из самых необычных устройств выставки – концептуальный Honor Robot Phone. Главная особенность устройства – выдвижная камера с роботизированной стойкой, которая имеет четыре степени свободы.



Honor Robot Phone / Фото Honor

Когда модуль поднимается, он может двигаться и реагировать на пользователя: кивать, поворачиваться, следить за человеком. Во время презентации также упоминалось, что смартфон может взаимодействовать с музыкой.

Устройство активно использует функции искусственного интеллекта, о чем Honor рассказала дополнительно:

AI Object Tracking – автоматическое отслеживание объектов;

– автоматическое отслеживание объектов; AI Spinshots – эффекты для видео с поворотами на 90 и 180 градусов.

Концепция сочетает смартфон и экшн-камеру. Пока что это скорее экспериментальное устройство.

Vivo X300 Ultra

Vivo также привлекла внимание камерофоном X300 Ultra. Основной акцент здесь сделан на фотовозможностях. Смартфон получил телефото-камеру на 200 МП с объективом 400 мм, который обеспечивает примерно 17-кратный оптический зум, о чем подробно рассказывает Vivo на отдельной странице смартфона.



Vivo X300 Ultra / Фото Mashable

На выставке его демонстрировали вместе с профессиональной видеосистемой: креплениями для микрофонов, освещением и системой охлаждения.

По предварительным утечкам, смартфон может получить:

процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5;

до 1 ТБ памяти,

16 ГБ RAM,

аккумулятор 7000 мА-ч;

быструю зарядку 100 Вт.

Также ожидается два 200-МП сенсора и 50-МП ультраширокая камера. Глобальный запуск прогнозируют в апреле.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Еще один мощный камерофон – Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ.

Аккумулятор имеет емкость 6000 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки: 90 Вт по кабелю 50 Вт беспроводной Основная особенность – камера. С более детальными характеристиками смартфона можно ознакомиться на специальной странице смартфона на портале GSMArena.

Система включает:

200 МП перископ-телефото;

50 МП основной сенсор формата 1 дюйм;

50 МП ультраширокую камеру.

Для смартфона также предусмотрены два набора аксессуаров Photography Kit. Базовый вариант выглядит как тонкий чехол с кнопкой спуска, а Photography Kit Pro добавляет большой хват и дополнительный аккумулятор на 2000 мА-ч.

Nubia Neo 5 GT

Nubia традиционно привозит на MWC игровые смартфоны, и в этом году главной новинкой стал Neo 5 GT. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 7400 и Android 16. В нем установлено 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ хранилища, отмечает ZTE.



Nubia Neo 5 GT / Фото Nubia

Спереди расположен 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, разрешением 1.5K и максимальной яркостью 4500 нит.

Камеры здесь не главное:

основной модуль имеет 50 МП;

второй сенсор вспомогательный.

Зато смартфон получил целый набор функций для геймеров: активный вентилятор охлаждения, большая испарительная камера, сенсорные плечевые кнопки Neo Triggers 5.0 с частотой 550 Гц и частотой запросов прикосновения 3049 Гц. Аккумулятор здесь на 6120 мА-ч и он поддерживает быструю зарядку 80 Вт.