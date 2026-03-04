Президент Xiaomi Лу Вейбин во время выставки Mobile World Congress, которая проходит сейчас в Барселоне сообщил, что компания планирует регулярно выпускать новые поколения собственных мобильных процессоров XRing. По его словам, первый чип уже создан, а в дальнейшем Xiaomi рассчитывает обновлять эту линейку ежегодно, сообщает CNBC.

Почему Xiaomi делает ставку на собственные чипы и искусственный интеллект?

В 2024 году компания представила свою систему-на-чипе (SoC – system on chip) XRing O1. Она изготовлена по современному 3-нанометровому техпроцессу – технологии, которую используют только крупнейшие производители полупроводников.

Разработка собственных мобильных процессоров остается сложной и дорогостоящей задачей, поэтому большинство брендов смартфонов используют решения сторонних компаний, таких как Qualcomm или MediaTek.

Среди производителей, которые создают собственные чипы, выделяются лишь несколько игроков – в частности Apple с серией A и Samsung с процессорами Exynos. Собственные процессоры также делает Google для своих Pixel.

Лу Вейбин отметил, что XRing O1 станет лишь первым шагом. Новый процессор дебютирует в смартфоне, который Xiaomi планирует выпустить в Китае уже в этом году. Впоследствии устройство с собственным чипом должно появиться и на международных рынках.

Такие планы свидетельствуют об изменении подхода к развитию чипов в компании. Еще осенью вице-президент Xiaomi Сюй Фей говорил, что производитель не может гарантировать ежегодный выпуск новых процессоров. Теперь руководство заявляет о более амбициозном графике.

Почему Xiaomi идет на такие шаги?

Создание собственной SoC дает Xiaomi возможность глубже интегрировать аппаратную часть смартфонов с программной платформой. Речь идет о HyperOS – мобильной системе на базе Android, которую компания активно развивает для своих устройств.

Отдельную роль в этой экосистеме будет играть искусственный интеллект. На китайском рынке смартфоны Xiaomi уже имеют голосового помощника Xiao AI, созданного на основе собственных моделей ИИ. Теперь компания планирует расширить его присутствие и за пределами Китая.

Когда Xiaomi покажет свой ИИ?

По словам Лу Вейбина, международная версия ИИ-помощника может появиться примерно тогда же, когда Xiaomi начнет продавать свои электромобили за рубежом. Ранее компания сообщала, что планирует выход на европейский автомобильный рынок в 2027 году. Вместе с этим запуском на международных рынках могут появиться и фирменные AI-сервисы Xiaomi.

При этом компания не исключает сотрудничества с Google. Лу Вейбин отметил, что Xiaomi может использовать модели Gemini как основу для работы как китайского, так и международного AI-помощника. Подобную стратегию уже применяют другие производители смартфонов. Например, Samsung интегрирует различные инструменты искусственного интеллекта в свои устройства, в значительной степени полагаясь на технологии Google Gemini.

Xiaomi также стремится сделать своего AI-ассистента универсальным элементом экосистемы. В перспективе он будет работать не только в смартфонах, но и в автомобилях компании.

Чтобы реализовать эти планы, Xiaomi готова вкладывать значительные средства в развитие полупроводниковых технологий. Генеральный директор компании Лей Цзюнь ранее заявил, что в течение следующих десяти лет производитель инвестирует не менее 50 миллиардов юаней (около 6,9 миллиардов долларов) в разработку собственных чипов.