Президент Xiaomi Лу Вейбін під час виставки Mobile World Congress, яка триває зараз у Барселоні повідомив, що компанія планує регулярно випускати нові покоління власних мобільних процесорів XRing. За його словами, перший чип уже створено, а надалі Xiaomi розраховує оновлювати цю лінійку щороку, повідомляє CNBC.

Чому Xiaomi робить ставку на власні чипи та штучний інтелект?

У 2024 році компанія представила свою систему-на-чипі (SoC – system on chip) XRing O1. Вона виготовлена за сучасним 3-нанометровим техпроцесом – технологією, яку використовують лише найбільші виробники напівпровідників.

Розробка власних мобільних процесорів залишається складним і дорогим завданням, тому більшість брендів смартфонів використовують рішення сторонніх компаній, таких як Qualcomm або MediaTek.

Серед виробників, які створюють власні чипи, виділяються лише кілька гравців – зокрема Apple із серією A та Samsung з процесорами Exynos. Власні процесори також робить Google для своїх Pixel.

Лу Вейбін наголосив, що XRing O1 стане лише першим кроком. Новий процесор дебютує у смартфоні, який Xiaomi планує випустити в Китаї вже цього року. Згодом пристрій із власним чипом має з'явитися й на міжнародних ринках.

Такі плани свідчать про зміну підходу до розвитку чипів у компанії. Ще восени віцепрезидент Xiaomi Сюй Фей говорив, що виробник не може гарантувати щорічний випуск нових процесорів. Тепер керівництво заявляє про більш амбітний графік.

Чому Xiaomi йде на такі кроки?

Створення власної SoC дає Xiaomi можливість глибше інтегрувати апаратну частину смартфонів із програмною платформою. Мовиться про HyperOS – мобільну систему на базі Android, яку компанія активно розвиває для своїх пристроїв.

Окрему роль у цій екосистемі відіграватиме штучний інтелект. На китайському ринку смартфони Xiaomi вже мають голосового помічника Xiao AI, створеного на основі власних моделей ШІ. Тепер компанія планує розширити його присутність і за межами Китаю.

Коли Xiaomi покаже свій ШІ?

За словами Лу Вейбіна, міжнародна версія ШІ-помічника може з'явитися приблизно тоді ж, коли Xiaomi почне продавати свої електромобілі за кордоном. Раніше компанія повідомляла, що планує вихід на європейський автомобільний ринок у 2027 році. Разом із цим запуском на міжнародних ринках можуть з'явитися й фірмові AI-сервіси Xiaomi.

При цьому компанія не виключає співпраці з Google. Лу Вейбін зазначив, що Xiaomi може використовувати моделі Gemini як основу для роботи як китайського, так і міжнародного AI-помічника. Подібну стратегію вже застосовують інші виробники смартфонів. Наприклад, Samsung інтегрує різні інструменти штучного інтелекту у свої пристрої, значною мірою покладаючись на технології Google Gemini.

Xiaomi також прагне зробити свого AI-асистента універсальним елементом екосистеми. У перспективі він працюватиме не лише в смартфонах, а й в автомобілях компанії.

Щоб реалізувати ці плани, Xiaomi готова вкладати значні кошти у розвиток напівпровідникових технологій. Генеральний директор компанії Лей Цзюнь раніше заявив, що протягом наступних десяти років виробник інвестує щонайменше 50 мільярдів юанів (близько 6,9 мільярдів доларів) у розробку власних чипів.