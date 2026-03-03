Після релізу в Китаї у грудні 2025 року Xiaomi Watch 5 став доступним для покупців у різних країнах. Головна зміна – перехід із власної системи HyperOS на Wear OS 6 від Google. Причини такого кроку компанія не пояснила, однак це означає доступ до екосистеми Google та функцій, подібних до тих, що пропонують актуальні моделі Pixel Watch. Про це пише Techradar.

Чим Xiaomi Watch 5 відрізняється від попередників?

Смартгодинник оснащений 1,54-дюймовим AMOLED-дисплеєм із яскравістю до 1500 ніт. Сапфірове скло використовується як спереду, так і ззаду корпусу. Рамка виконана з нержавіючої сталі, а модель доступна у кольорах Juniper Green і Black. Ремінець, надрукований на 3D-принтері, важить 43 г і, за даними Xiaomi, приблизно на 50% легший за сталевий аналог.

За продуктивність відповідає 4-нм процесор Snapdragon W5 у поєднанні з енергоефективним 6-нм чипом BES2800. У компанії пояснюють це прагненням збалансувати швидкодію та енергоспоживання. У режимі Performance годинник працює до шести днів без підзарядки, а в Power Saving Mode – до 18 днів.

Watch 5 підтримує понад 150 спортивних режимів, 3D-анімації з підказками під час тренувань та аналіз ЕКГ. Окрему увагу приділено керуванню жестами завдяки EMG-сенсору, який забезпечує розпізнавання семи різних жестів.

Як пише Huaweicentral, раніше пристрої серії Watch отримували змішані оцінки через нестабільність програмного забезпечення, попри якісне "залізо". Тепер перехід на Wear OS 6 може вирішити ці проблеми та зробити модель привабливою альтернативою для тих, хто розглядає Pixel Watch.

Щодо вартості, у США ціна поки не оголошена. У Великій Британії модель продається за 269,99 фунта стерлінгів, а в Австралії – за 499 австралійських доларів. У багатьох регіонах пристрій уже доступний для покупки.