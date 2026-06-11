Як повідомляє видання Gizmochina, цей пристрій є частиною ширшої екосистеми домашніх зарядних рішень від китайського технологічного гіганта. Завдяки надзвичайно тонкому корпусу завширшки всього 152 міліметри роботизована рука легко поміщається навіть у дуже тісних домашніх паркувальних місцях, а керувати нею можна дистанційно за допомогою звичайного смартфона.

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Як працює автоматична зарядка для електромобілів від Xiaomi?

Нова розробка покликана позбавити власників електрокарів необхідності возитися з кабелями під час підключення до мережі. Система використовує камери, сенсори та спеціальні алгоритми, щоб самостійно "бачити" зарядний порт автомобіля. Роботизована рука акуратно бере кабель, точно спрямовує його у гніздо та підключає без жодного втручання людини. Це схоже на те, якби у вашому гаражі з'явився персональний помічник, який безпомилково виконує всю рутинну роботу за вас.

Китайське відомство з інтелектуальної власності (CNIPO) раніше вже схвалило патент Xiaomi Auto Technology на цю систему заряджання, тож вона має всі шанси з'явитися на ринку найближчим часом.

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Які плани у Xiaomi щодо бездротових технологій?

Інтерес Xiaomi до автоматизованого заряджання електромобілів виник не вчора. Коли компанія вперше презентувала свою технологію автономного водіння Xiaomi Pilot Technology, автоматична зарядка за допомогою роботизованої руки вже була вказана серед запланованих функцій разом із системою автоматичного паркування (autonomous valet parking). Новий маніпулятор став фізичним втіленням цього бачення для повсякденного домашнього використання.

Крім того, в іншому патенті компанії описується ще більш футуристична бездротова система заряджання за участю автономного вантажного транспортного засобу. Цей безпілотник має самостійно під'їжджати до електромобіля, який потребує енергії, та автоматично підключатися для підзарядки.

Поява подібних технологій демонструє, що Xiaomi прагне вийти далеко за межі простого виробництва електромобілів, створюючи навколо них повноцінну та максимально комфортну інфраструктуру. Автоматизація таких повсякденних процесів, як підключення кабелю живлення, робить користування екологічним транспортом набагато приємнішим і доступнішим для ширшого кола людей, особливо в умовах обмеженого простору сучасних міст.

Хоча точна дата релізу роботизованої руки поки невідома, зважаючи на історію конкурентного ціноутворення Xiaomi на аксесуари для електромобілів, цей продукт має всі шанси стати популярним рішенням для домашнього використання, коли перейде зі стадії демонстраційного прототипу до серійного виробництва.

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Які ще зарядні пристрої пропонує компанія?

Окрім інноваційного робота-маніпулятора, Xiaomi вже пропонує цілу лінійку стаціонарних домашніх зарядних станцій. Серед них є моделі потужністю 7 кіловат і 11 кіловат.

Перша версія має компактні розміри 400 × 180 × 120 міліметрів, працює від однофазної мережі з напругою 220 вольт і комплектується легким зарядним пістолетом вагою всього 640 грамів.

Її потужніший варіант на 11 кіловат має точно такі ж фізичні габарити, але вимагає підключення до трифазної мережі на 380 вольт і оснащений трохи важчим зарядним пістолетом вагою 770 грамів.

Для тих, кому потрібна мобільність у дорозі, компанія пропонує портативний пристрій Mijia Car Portable Charger and Discharge Gun. Цей гаджет виконує подвійну функцію: він може працювати як зарядний пристрій із вихідною потужністю 2,8 кіловат, а також як двонаправлений розрядник (Discharge Gun) з потужністю 3,5 кіловата. Весь цей функціонал працює від звичайної побутової розетки на 220 ват.