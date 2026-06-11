Как сообщает издание Gizmochina, это устройство является частью более широкой экосистемы домашних зарядных решений от китайского технологического гиганта. Благодаря чрезвычайно тонкому корпусу шириной всего 152 миллиметра роботизированная рука легко помещается даже в очень тесных домашних парковочных местах, а управлять ею можно дистанционно с помощью обычного смартфона.

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Как работает автоматическая зарядка для электромобилей от Xiaomi?

Новая разработка призвана избавить владельцев электрокаров от необходимости возиться с кабелями при подключении к сети. Система использует камеры, сенсоры и специальные алгоритмы, чтобы самостоятельно "видеть" зарядный порт автомобиля. Роботизированная рука аккуратно берет кабель, точно направляет его в гнездо и подключает без всякого вмешательства человека. Это похоже на то, если бы в вашем гараже появился персональный помощник, который безошибочно выполняет всю рутинную работу за вас.

Китайское ведомство по интеллектуальной собственности (CNIPO) ранее уже одобрило патент Xiaomi Auto Technology на эту систему зарядки, поэтому она имеет все шансы появиться на рынке в ближайшее время.

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Какие планы у Xiaomi по беспроводным технологиям?

Интерес Xiaomi к автоматизированной зарядке электромобилей возник не вчера. Когда компания впервые представила свою технологию автономного вождения Xiaomi Pilot Technology, автоматическая зарядка с помощью роботизированной руки уже была указана среди запланированных функций вместе с системой автоматической парковки (autonomous valet parking). Новый манипулятор стал физическим воплощением этого видения для повседневного домашнего использования.

Кроме того, в другом патенте компании описывается еще более футуристическая беспроводная система зарядки с участием автономного грузового транспортного средства. Этот беспилотник должен самостоятельно подъезжать к электромобилю, который нуждается в энергии, и автоматически подключаться для подзарядки.

Появление подобных технологий демонстрирует, что Xiaomi стремится выйти далеко за пределы простого производства электромобилей, создавая вокруг них полноценную и максимально комфортную инфраструктуру. Автоматизация таких повседневных процессов, как подключение кабеля питания, делает пользование экологическим транспортом гораздо приятнее и доступнее для более широкого круга людей, особенно в условиях ограниченного пространства современных городов.

Хотя точная дата релиза роботизированной руки пока неизвестна, учитывая историю конкурентного ценообразования Xiaomi на аксессуары для электромобилей, этот продукт имеет все шансы стать популярным решением для домашнего использования, когда перейдет из стадии демонстрационного прототипа к серийному производству.

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Какие еще зарядные устройства предлагает компания?

Кроме инновационного робота-манипулятора, Xiaomi уже предлагает целую линейку стационарных домашних зарядных станций. Среди них есть модели мощностью 7 киловатт и 11 киловатт.

Первая версия имеет компактные размеры 400×180×120 миллиметров, работает от однофазной сети с напряжением 220 вольт и комплектуется легким зарядным пистолетом весом всего 640 граммов.

Ее более мощный вариант на 11 киловатт имеет точно такие же физические габариты, но требует подключения к трехфазной сети на 380 вольт и оснащен чуть более тяжелым зарядным пистолетом весом 770 граммов.

Для тех, кому нужна мобильность в дороге, компания предлагает портативное устройство Mijia Car Portable Charger and Discharge Gun. Этот гаджет выполняет двойную функцию: он может работать как зарядное устройство с выходной мощностью 2,8 киловатт, а также как двунаправленный разрядник (Discharge Gun) с мощностью 3,5 киловатта. Весь этот функционал работает от обычной бытовой розетки на 220 ватт.