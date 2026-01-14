Что пошло не так с заказом электрокара из Китая?

Житель Калифорнии и YouTube-блогер, известный под псевдонимом The Inja, решил приобрести электрический спортивный автомобиль Qiantu K50 напрямую из Китая. Он воспользовался услугами частного продавца, рассчитывая получить эффектный электроспорткар по относительно доступной цене. Стоимость автомобиля составила 31 тысячу долларов, еще около 9 тысяч долларов ушло на налоги и сопутствующие расходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на SupercarBlondie.

Процесс доставки оказался долгим и изнурительным. Автомобиль добирался в США около восьми месяцев, а покупателю пришлось неоднократно контактировать с таможенными службами и выяснять формальности. Однако настоящие проблемы начались уже после прибытия груза.



Так должен был бы выглядеть заказанный автомобиль, хотя неизвестно, какой именно цвет заказывал автор / Фото MotorTrend

Согласно официальным характеристикам, Qiantu K50 имеет массу чуть меньше 2 тысяч килограммов. Но во время загрузки ящика на эвакуатор блогер обратил внимание на странную деталь: грузовик вел себя так, будто перевозит значительно более легкий автомобиль. Дальнейшая проверка подтвердила подозрения – реальная масса была меньше примерно на 400 килограммов.

Когда ящик наконец открыли, стало понятно, что ожидания не имели ничего общего с реальностью. Вместо футуристического электроспорткара с агрессивным дизайном внутри находился компактный хэтчбек, который визуально напоминал нечто среднее между Fiat 500 и игрушечным городским электромобилем. По словам The Inja, автомобиль выглядел наскоро собранным и не имел ничего общего с моделью, которую он заказывал.

Блогер публично признался, что испытал сильное разочарование и даже стыд из-за того, что этот автомобиль стоял в его дворе. После этого он пытался добиться возврата средств от продавца, но переговоры зашли в тупик. Продавец предлагал почти полную компенсацию только при условии удаления видео с YouTube, однако The Inja отказался от такой сделки.



Автомобиль, который прислали блогеру вместо спорткара / Скриншот 24 Канала



В итоге покупатель так и не вернул около 40 тысяч долларов, потраченных на автомобиль и его доставку. Вместо этого он решил оставить полученный электрокар и превратить ситуацию в контент для канала, планируя доработки и модификации машины в будущем.

Стоит отметить, что оригинальный Qiantu K50 уже не производится, как пишет издание licarco. Компания прекратила выпуск этой модели в 2020 году из-за слабых продаж и проблем с рыночным позиционированием. История The Inja стала показательным примером того, что даже на фоне общего успеха китайских электромобилей риски при покупке через частных продавцов остаются очень высокими.

