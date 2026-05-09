На помощь людям пришли патрульные Никита Катасонов и Алексей Трипьядько. Об этом сообщили в полиции.

Что известно о возгорании троллейбуса в Киеве?

Напарники заметили, что во время движения из троллейбуса идет дым. Они оперативно остановили транспортное средство, вывели из него пассажиров на безопасное расстояние, ограничили движение автомобилей и вызвали спасателей.

До приезда специалистов патрульные сдерживали пожар, применив огнетушитель.

К счастью, в результате инцидента нет пострадавших.

Похожие инциденты с возгоранием общественного транспорта

В феврале 2026 года в Подольском районе Киева во время движения загорелся трамвай на улице Кирилловской. Из-за этого временно задерживалось движение нескольких маршрутов.

По данным ГСЧС, пожар быстро ликвидировали – горела площадь около 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительно, возгорание могло произойти из-за неисправности электрооборудования, вероятно в районе токоприемника на крыше вагона.

Осенью 2025 года похожий инцидент произошел во Львове на площади Мытной. Там то же загорелся трамвай. По словам городского головы Андрея Садового, пострадавших не было. Депутат Игорь Зинкевич сообщил, что сгорел трамвай №1119. Предварительно, причиной стало короткое замыкание в электропроводке. Движение транспорта временно ограничили, на месте работали спасатели.

Также зимой прошлого года в Киеве на мосту Патона загорелся троллейбус во время движения. Спасатели быстро ликвидировали пожар. По данным КГГА, пострадавших нет. В "Киевпастрансе" отметили, что троллейбус перед выездом был исправным и прошел технический осмотр.