На допомогу людям прийшли патрульні Микита Катасонов та Олексій Трип'ядько. Про це повідомили у поліції.

Що відомо про загоряння тролейбуса у Києві?

Напарники помітили, що під час руху з тролейбуса йде дим. Вони оперативно зупинили транспортний засіб, вивели з нього пасажирів на безпечну відстань, обмежили рух автівок та викликали рятувальників.

До приїзду фахівців патрульні стримували пожежу, застосувавши вогнегасник.

На щастя, внаслідок інциденту немає постраждалих.

Схожі інциденти із загорянням громадського транспорту

У лютому 2026 року у Подільському районі Києва під час руху загорівся трамвай на вулиці Кирилівській. Через це тимчасово затримувався рух кількох маршрутів.

За даними ДСНС, пожежу швидко ліквідували – горіла площа близько 5 метрів квадратних. Постраждалих немає. Попередньо, займання могло статися через несправність електрообладнання, ймовірно в районі струмоприймача на даху вагона.

Восени 2025 року схожий інцидент стався у Львові на площі Митній. Там теє загорівся трамвай. За словами міського голови Андрія Садового, постраждалих не було. Депутат Ігор Зінкевич повідомив, що згорів трамвай №1119. Попередньо, причиною стало коротке замикання в електропроводці. Рух транспорту тимчасово обмежили, на місці працювали рятувальники.

Також взимку минулого року у Києві на мосту Патона загорівся тролейбус під час руху. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. За даними КМДА, постраждалих немає. У "Київпастрансі" зазначили, що тролейбус перед виїздом був справним і пройшов технічний огляд.