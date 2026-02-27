Пожежу вдалося оперативно ліквідувати. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

Що відомо про пожежу?

У Подільському районі Київ на вулиці Кирилівській у п'ятницю, 27 лютого, під час руху загорівся трамвай. За попередньою інформацією, займання могло виникнути через несправність електрообладнання. На оприлюднених у соцмережах відео видно, що вогонь спалахнув на даху вагона в районі струмоприймача. На місце оперативно прибули рятувальники.

У Києві загорівся трамвай: дивіться відео

У КП "Київпастранс" повідомили, що через інцидент тимчасово затримувався рух трамваїв № 11, 12, 16 та 19 по вулиці Кирилівській. У ДСНС уточнили, що пожежу ліквідували о 13:49 на площі близько 5 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає, причини займання встановлюють фахівці.

Наслідки пожежі в трамваї / ДСНС України

